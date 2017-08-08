Тотти провел свой первый рабочий день в «Роме» после завершения карьеры
Экс-нападающий «Ромы» Франческо Тотти приступил к работе на посту директора клуба. Сегодня прошел его первый официальный рабочий день, во время которого он посетил команду вместе со спортивным директором Мончи.
«Спасибо, Мончи. Приятно работать с профессионалами, обладающими таким опытом! Я надеюсь, что мы будем делать большие вещи для «Ромы», — написал Тотти в Твиттере.
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