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8 августа 2017, 23:45 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Тотти провел свой первый рабочий день в «Роме» после завершения карьеры

Экс-нападающий «Ромы» Франческо Тотти приступил к работе на посту директора клуба. Сегодня прошел его первый официальный рабочий день, во время которого он посетил команду вместе со спортивным директором Мончи.

«Спасибо, Мончи. Приятно работать с профессионалами, обладающими таким опытом! Я надеюсь, что мы будем делать большие вещи для «Ромы», — написал Тотти в Твиттере.

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