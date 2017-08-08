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8 августа 2017, 23:46 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

В Англии «Халл Сити» назвали главным претендентом на Мусу

Букмекеры считают «Халл Сити» главным претендентом на нападающего «Лестер Сити» Ахмеда Мусу, сообщает издание Leicester Mercury.

Букмекеры считают <span class=error>Халл</span> Сити главным претендентом на нападающего <span class=error>Лестер</span> Сити <span class=error>Ахмеда</span> <span class=error>Мусу</span> сообщает издание Leicester Mercury. Увеличить
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Другими претендентами на нигерийского форварда называются «Фенербахче» и «Вест Бромвич Альбион», но именно «тигры» стали новыми фаворитами у букмекеров в гонке за 24-летнего игрока, который может покинуть «Лестер» в летнее трансферное окно после недавнего перехода в стан «лис» Келечи Ихеаначо из «Манчестер Сити».

Муса хочет остаться в Англии и может воссоединиться с бывшим главным тренером ЦСКА Леонидом Слуцким, который сейчас возглавляет «Халл Сити».

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