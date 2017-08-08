Защитник сборной Хорватии по футболу Йосип Пиварич перешел в киевское «Динамо»
МОСКВА, 8 авг —
Р-Спорт. Защитник сборной Хорватии по футболу Йосип Пиварич перешел из загребского «Динамо» в киевское «Динамо», сообщается на официальном сайте украинского клуба.
Пиварич подписал с киевлянами контракт на три года и будет выступать за «Динамо» под 23-м номером.
В прошедшем сезоне Пиварич, которому в январе исполнилось 28 лет, сыграл 35 матчей за загребский клуб, забил один мяч.
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