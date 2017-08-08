Со второго на третий

Во главе турнирной таблицы гордо располагается на данный момент чемпион Казахстана трех последних лет «Астана». Сложно, честно говоря, даже предположить, что такое потустороннее должно разом случиться, в какой невероятно тяжелый затяжной кризис могла бы вдруг угодить сильнейшая футбольная команда страны, чтобы растеряла вдруг имеющееся у нее перед преследователями преимущество. Конечно, в условиях параллельной борьбы еще и на международной арене, подопечным Станимира Стоилова будет очень непросто постоянно сохранять завоеванное на внутреннем фронте реноме, однако им, собственно, к подобным ситуациям уже не привыкать. Да и болгарский специалист является отличным стратегом, замечательно умеющим равномерно распределить силы своих подопечных по дистанции всех соревнований, в которых они участвуют.



Да, «Кайрат» перед финальным рывком длиною в 11 туров отстает от действующего чемпиона страны на 7 турнирных баллов. Это, мягко говоря, немало. Однако же окончательно списывать алматинцев со счетов в борьбе за золотые награды Казахстанской Премьер-Лиги, пожалуй, все еще слишком рано. Да, Кахабер Цхададзе команду покинул — но Андрей Аршавин, Бауыржан Исламхан, Жерар Гоу, Гафуржан Суюмбаев, Исламбек Куат и все остальные ведь остались. Кайратовцам, безусловно, очень нужна была серьезная психологическая встряска после «Скендербеу» — так они и получили ее, думается, по полной программе. В свою очередь, перед Карлосом Алосом Феррером стоит сейчас серьезнейший вызов — возможность доказать, что не только с молодежью в состоянии работать этот специалист. Другого подобного шанса с таким клубом у испанца может в дальнейшем и не быть… Так что не все здесь столь однозначно, как кажется на первый взгляд…



Вместе с тем, на 6 очков отстает от кайратовцев «Ордабасы». Однако сложно предположить, что невероятно обозленные, в первую очередь, на самих себя алматинцы позволят шымкентцам себя теперь настичь. Конечно, это футбол, где возможно почти все. Порой — даже больше. И все же… В свою очередь, не слишком много шансов дотянуться до «Ордабасы» у павлодарцев и, тем более, у костанайцев. Скорее, здесь уже «Иртышу» и «Тоболу» остается вести борьбу за четвертую позицию в итоговой турнирной таблице. Которая практически наверняка принесет команде, ее занявшей, путевку в квалификацию Лиги Европы следующего сезона.



На шестое место к финишу второго круга чемпионата страны в Премьер-Лиге неожиданно для многих взлетел «Тараз», но, справедливости ради, подопечные Ваита Талгаева своей игрой в последних матчах вполне заслужили право пребывать на этих позициях. Конечно, за возможность замкнуть в итоге первую шестерку КПЛ с таразцами всерьез поспорят еще и «Атырау», и «Кайсар», и «Шахтер», да и «Окжетпес» тоже, и вот эта борьба относительно итогового распределения мест с шестого по десятое обещает на заключительном отрезке турнирной дистанции немало интересного. Здесь можно ожидать всего — и невероятного напряжения, и бешеной интриги, и отчаянной закулисной борьбы, и беспощадной подковерной… А окажутся выше в результате, очень хотелось бы верить, все-таки те, кто действительно будут этого достойны по спортивным показателям. Не стоит забывать, что никто еще из вышеперечисленного квинтета не обезопасил себя от возможного фиаско в виде вылета в низший дивизион. Так что пощады тут ждать наивно…



Невеселая участь в формате борьбы за выживание уготована в третьем круге «Актобе» с «Акжайыком». Остаться в итоге в элите двум командам с запада нашего государства будет очень сложно. Что в одном городе, что в другом в последнее время планомерно занимались чем угодно, но только не становлением своих футбольных клубов. И даже приглашение в момент, когда отчаянно запахло жареным, на роль всемогущего волшебника такого маститого специалиста, как Владимир Муханов, отнюдь не гарантирует теперь актюбинцам сохранения прописки в сильнейшем дивизионе. Как и присутствие на посту главного тренера уральцев их прошлогоднего спасителя Вахида Масудова вовсе не обеспечивает им повторения того чуда. Здесь все будет всерьез и по-взрослому…



В общем, в предстоящих одиннадцати турах казахстанских любителей футбола ждет, думается, немало интересного. И только после завершения последних поединков соревнования можно будет делать выводы, насколько оправдывает себя система проведения чемпионата страны в Премьер-Лиге, принятая перед началом нынешнего сезона.



Запасемся, в общем, терпением.