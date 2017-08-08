Со второго на третий
Итак, после поединка в столице две трети турнирной дистанции КПЛ-2017 теперь уже окончательно и бесповоротно позади. Прямо по курсу — третий круг футбольного чемпионата Казахстана в сильнейшем дивизионе, по итогам которого и станет окончательно известно, кто какое именно место в итоге в соревновании займет, и кто как, в конце концов, решит поставленные перед ним на старте сезона задачи.
Во главе турнирной таблицы гордо располагается на данный момент чемпион Казахстана трех последних лет «Астана». Сложно, честно говоря, даже предположить, что такое потустороннее должно разом случиться, в какой невероятно тяжелый затяжной кризис могла бы вдруг угодить сильнейшая футбольная команда страны, чтобы растеряла вдруг имеющееся у нее перед преследователями преимущество. Конечно, в условиях параллельной борьбы еще и на международной арене, подопечным Станимира Стоилова будет очень непросто постоянно сохранять завоеванное на внутреннем фронте реноме, однако им, собственно, к подобным ситуациям уже не привыкать. Да и болгарский специалист является отличным стратегом, замечательно умеющим равномерно распределить силы своих подопечных по дистанции всех соревнований, в которых они участвуют.
Да, «Кайрат» перед финальным рывком длиною в 11 туров отстает от действующего чемпиона страны на 7 турнирных баллов. Это, мягко говоря, немало. Однако же окончательно списывать алматинцев со счетов в борьбе за золотые награды Казахстанской
Вместе с тем, на 6 очков отстает от кайратовцев «Ордабасы». Однако сложно предположить, что невероятно обозленные, в первую очередь, на самих себя алматинцы позволят шымкентцам себя теперь настичь. Конечно, это футбол, где возможно почти все. Порой — даже больше. И все же… В свою очередь, не слишком много шансов дотянуться до «Ордабасы» у павлодарцев и, тем более, у костанайцев. Скорее, здесь уже «Иртышу» и «Тоболу» остается вести борьбу за четвертую позицию в итоговой турнирной таблице. Которая практически наверняка принесет команде, ее занявшей, путевку в квалификацию Лиги Европы следующего сезона.
На шестое место к финишу второго круга чемпионата страны в
Невеселая участь в формате борьбы за выживание уготована в третьем круге «Актобе» с «Акжайыком». Остаться в итоге в элите двум командам с запада нашего государства будет очень сложно. Что в одном городе, что в другом в последнее время планомерно занимались чем угодно, но только не становлением своих футбольных клубов. И даже приглашение в момент, когда отчаянно запахло жареным, на роль всемогущего волшебника такого маститого специалиста, как Владимир Муханов, отнюдь не гарантирует теперь актюбинцам сохранения прописки в сильнейшем дивизионе. Как и присутствие на посту главного тренера уральцев их прошлогоднего спасителя Вахида Масудова вовсе не обеспечивает им повторения того чуда. Здесь все будет всерьез и
В общем, в предстоящих одиннадцати турах казахстанских любителей футбола ждет, думается, немало интересного. И только после завершения последних поединков соревнования можно будет делать выводы, насколько оправдывает себя система проведения чемпионата страны в
Запасемся, в общем, терпением.
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