«Слуцкий немножко сумасшедший». Взгляд из Англии на российского тренера
Питер Джонсон, основатель и главный редактор издания из
Кингстон-апон-Халла Tigerlink, рассказал «СЭ» о дебюте Леонида Слуцкого в «Халле».
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Видимо, что-то случилось...
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— Вернемся в июнь. Что вы знали о Слуцком до назначения?
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— Предыдущий тренер Марку Силва был очень строг, Слуцкий — открытый. Игровые изменения тоже заметны?
— По окончании сезона команду покинуло огромное количество игроков. Сейчас «Халл» мало чем напоминает даже тот «Халл», что играл в мае. Аина, Мазух, Кэмпбелл, Хектор, Стюарт — все это новички с прицелом на основной состав. Пока рано говорить о разительных изменениях в стиле, но я заметил, что при Слуцком команда чаще использует длинные передачи, больше нацелена на вертикальную игру.
— Ничья с «Астон Виллой» на ее поле — достойный результат?
— Да, положительный. Мы начали ужасно, провалили первый тайм, но после перерыва команда преобразилась. Но я не думаю, что дело в тактике. На мой взгляд, Слуцкий просто велел футболистам действовать быстрее, напрячься и попытаться отобрать мяч. В результате отличный гол забил Боуэн — воспитанник нашего клуба. Это еще один плюс для нового тренера — болельщики обожают, когда их любимец из академии выходит на поле и забивает.
— Слуцкий сказал, что будет еще пять покупок. Верите?
— Вялая активность «Халла» на трансферном рынке связана с владельцами — отцом и сыном Алламами. На матче с «Астон Виллой» были вывешены баннеры с требованиями об уходе глав клуба, но это еще ерунда. Я ожидаю, что в субботу на первой домашней игре с «Бертоном» будут более масштабные протесты. Владельцы нашего клуба утратили интерес к «Халлу», но никак не могут его продать. Мы выручили неплохие деньги от продаж Магуайра и Робертсона, но
— С кем вы можете сравнить Слуцкого?
— Ни с кем. Фанаты поют: «Есть только один Лео Слуцкий»!
— Его так любят?
— Отношение позитивное. Но, конечно, чтобы оставаться популярным, ему необходимо побеждать. А для этого ему нужно приобрести
— На ваш взгляд, это осуществимо?
— Ставлю на девятое место.
— А Слуцкий отработает до конца сезона?
— Сомневаюсь, что его уволят. Более вероятно, что Слуцкому самому надоест работать с Алламами и он подаст в отставку. Слуцкий кажется честным и великодушным человеком. Надеюсь, у него все получится.