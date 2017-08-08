«Слуцкий немножко сумасшедший». Взгляд из Англии на российского тренера

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Вернемся в июнь. Что вы знали о Слуцком до назначения?

— Очень-очень мало. Я только где-то слышал его имя, да и все. Конечно, после его прихода в «Халл» я измотал Гугл, изучил его биографию. Первое впечатление о нем — честный и жизнелюбивый человек. Мне он сразу понравился, и большинство фанатов «Халла» разделяет мое мнение. Видно, что он очень хороший мотиватор, что многое знает о футболе. А еще он немножко сумасшедший! Но это качество необходимо любому тренеру.

— Предыдущий тренер Марку Силва был очень строг, Слуцкий — открытый. Игровые изменения тоже заметны?

— По окончании сезона команду покинуло огромное количество игроков. Сейчас «Халл» мало чем напоминает даже тот «Халл», что играл в мае. Аина, Мазух, Кэмпбелл, Хектор, Стюарт — все это новички с прицелом на основной состав. Пока рано говорить о разительных изменениях в стиле, но я заметил, что при Слуцком команда чаще использует длинные передачи, больше нацелена на вертикальную игру.

— Ничья с «Астон Виллой» на ее поле — достойный результат?

— Да, положительный. Мы начали ужасно, провалили первый тайм, но после перерыва команда преобразилась. Но я не думаю, что дело в тактике. На мой взгляд, Слуцкий просто велел футболистам действовать быстрее, напрячься и попытаться отобрать мяч. В результате отличный гол забил Боуэн — воспитанник нашего клуба. Это еще один плюс для нового тренера — болельщики обожают, когда их любимец из академии выходит на поле и забивает.

— Слуцкий сказал, что будет еще пять покупок. Верите?

— Вялая активность «Халла» на трансферном рынке связана с владельцами — отцом и сыном Алламами. На матче с «Астон Виллой» были вывешены баннеры с требованиями об уходе глав клуба, но это еще ерунда. Я ожидаю, что в субботу на первой домашней игре с «Бертоном» будут более масштабные протесты. Владельцы нашего клуба утратили интерес к «Халлу», но никак не могут его продать. Мы выручили неплохие деньги от продаж Магуайра и Робертсона, но почему-то не тратим их. Но я верю, что новички будут.

Леонид СЛУЦКИЙ. Reuters

— С кем вы можете сравнить Слуцкого?

— Ни с кем. Фанаты поют: «Есть только один Лео Слуцкий»!

— Его так любят?

— Отношение позитивное. Но, конечно, чтобы оставаться популярным, ему необходимо побеждать. А для этого ему нужно приобрести трех-четырех футболистов высокого уровня, чтобы состав расширился и усилился. Желательно, чтобы эти игроки были опытными. Надеюсь, каждый болельщик запасется терпением и даст ему поддержку. Впрочем, большинство понимает, что Слуцкий находится в непростой ситуации из-за владельцев. Если мы хотим попасть в шестерку, то должны тратить деньги.

— На ваш взгляд, это осуществимо?

— Ставлю на девятое место.

— А Слуцкий отработает до конца сезона?

— Сомневаюсь, что его уволят. Более вероятно, что Слуцкому самому надоест работать с Алламами и он подаст в отставку. Слуцкий кажется честным и великодушным человеком. Надеюсь, у него все получится.