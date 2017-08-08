Неймар может пропустить еще один матч чемпионата Франции из-за «Барселоны»

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Как сообщает L'Equipe со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, «Барселона» якобы все еще не дала разрешение на официальное оформление трансфера. По регламенту, у каталонцев есть 15 дней на передачу сертификата. Таким образом, футболист может пропустить матч 2-го тура чемпионата Франции против «Генгама».

Напомним, на прошлой неделе было объявлено, что контракт Неймара был выкуплен за 222 миллиона евро, а сам бразилец заключил четырехлетнее соглашение с «ПСЖ». В прошедшие выходные перед матчем 1-го тура чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Амьеном» состоялась церемония представления новичка.