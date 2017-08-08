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8 августа 2017, 21:00 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Лемина перешёл из «Ювентуса» в «Саутгемптон» за € 17 млн

Полузащитник Марио Лемина перешёл из «Ювентуса» в «Саутгемптон», сообщает официальный сайт «святых». Контракт с 23-летним хавбеком рассчитан на пять лет.

«Старая синьора» официально объявила, что сумма трансфера составила € 17 млн, которые будут выплачены в течение трёх сезонов. Кроме того, предусмотрены бонусы, сумма которых может достигнуть максимум € 3 млн.

В «Ювентус» габонский футболист перешёл на правах аренды из «Марселя» в 2015 году, а год спустя итальянский клуб выкупил его трансфер за € 9,8 млн.

В составе «Ювентуса» Лемина провёл 42 матча, отметился тремя голами и одним голевым пасом.

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Английские футбольные клубы потратили £1 млрд на игроков и могут побить рекорд

Английские футбольные клубы потратили £1 млрд на игроков и могут побить рекорд

МОСКВА, 8 авг — Р-Спорт. Клубы английской футбольной премьер-лиги израсходовали более 1 миллиарда фунтов на игроков за три недели до закрытия трансферного окна и могут установить новый рекорд, сообщает Mirror со ссылкой на данные компании Sporting Intelligence.
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