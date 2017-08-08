Лемина перешёл из «Ювентуса» в «Саутгемптон» за € 17 млн

«Старая синьора» официально объявила, что сумма трансфера составила € 17 млн, которые будут выплачены в течение трёх сезонов. Кроме того, предусмотрены бонусы, сумма которых может достигнуть максимум € 3 млн.

В «Ювентус» габонский футболист перешёл на правах аренды из «Марселя» в 2015 году, а год спустя итальянский клуб выкупил его трансфер за € 9,8 млн.

В составе «Ювентуса» Лемина провёл 42 матча, отметился тремя голами и одним голевым пасом.