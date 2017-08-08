Английские футбольные клубы потратили £1 млрд на игроков и могут побить рекорд
МОСКВА, 8 авг —
Р-Спорт. Клубы английской футбольной премьер-лиги израсходовали более 1 миллиарда фунтов на игроков за три недели до закрытия трансферного окна и могут установить новый рекорд, сообщает Mirror со ссылкой на данные компании Sporting Intelligence.
Лидером в списке клубов с наибольшими тратами является «Манчестер Сити» (218 миллионов фунтов), «Манчестер Юнайтед» (145,8) занимает второе место, замыкает тройку чемпион страны лондонский «Челси» (130,4). Также в пятерку входят «Эвертон» (94,9) и «Лестер» (55,4).
Клубом с наибольшими чистыми убытками, связанными с трансферами, также является «Сити» — «горожане» заработали на переходах 68,9 миллионов фунтов, поэтому баланс составляет -149 миллионов. На втором месте находится «МЮ» (-128,5), на третьем — «Лестер» (-51,9).
Рекорд по общей сумме трансферов в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter