Английские футбольные клубы потратили £1 млрд на игроков и могут побить рекорд

Лидером в списке клубов с наибольшими тратами является «Манчестер Сити» (218 миллионов фунтов), «Манчестер Юнайтед» (145,8) занимает второе место, замыкает тройку чемпион страны лондонский «Челси» (130,4). Также в пятерку входят «Эвертон» (94,9) и «Лестер» (55,4).

Клубом с наибольшими чистыми убытками, связанными с трансферами, также является «Сити» — «горожане» заработали на переходах 68,9 миллионов фунтов, поэтому баланс составляет -149 миллионов. На втором месте находится «МЮ» (-128,5), на третьем — «Лестер» (-51,9).