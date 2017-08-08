Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30625428/
8 августа 2017, 20:24 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

1 сентября в Риме состоится товарищеский матч «Рома» — «Шапекоэнсе»

«Рома» на своём официальном сайте объявила, что проведёт товарищеский матч с бразильской командой «Шапекоэнсе». Встреча состоится в Риме на стадионе «Олимпико» 1 сентября.

Рома на своём официальном сайте объявила что проведёт товарищеский матч с бразильской командой Шапекоэнсе. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Все доходы от матча будут пожертвованы «Шапекоэнсе» для оказания помощи клубу после авиакатастрофы.

29 ноября прошлого года самолёт с футболистами «Шапекоэнсе» потерпел крушение в Медельине. В результате крушения спаслись шесть человек из находившихся 77 на борту. В числе выживших были три игрока. Команда летела на матч Южноамериканского кубка с колумбийской командой «Атлетико Насьональ».

7 августа «Барселона» на стадионе «Камп Ноу» разгромила «Шапекоэнсе» со счётом 5:0 в матче за кубок Жоана Гампера.

Рома
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Ребров: где были критики, когда «Спартак» брал чемпионство той же бандой?

Быстров стал игроком «Тосно»

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Ребров: где были критики, когда «Спартак» брал чемпионство той же бандой?