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Все доходы от матча будут пожертвованы «Шапекоэнсе» для оказания помощи клубу после авиакатастрофы.

29 ноября прошлого года самолёт с футболистами «Шапекоэнсе» потерпел крушение в Медельине. В результате крушения спаслись шесть человек из находившихся 77 на борту. В числе выживших были три игрока. Команда летела на матч Южноамериканского кубка с колумбийской командой «Атлетико Насьональ».

7 августа «Барселона» на стадионе «Камп Ноу» разгромила «Шапекоэнсе» со счётом 5:0 в матче за кубок Жоана Гампера.