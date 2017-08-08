1 сентября в Риме состоится товарищеский матч «Рома» — «Шапекоэнсе»
«Рома» на своём официальном сайте объявила, что проведёт товарищеский матч с бразильской командой «Шапекоэнсе». Встреча состоится в Риме на стадионе «Олимпико» 1 сентября.
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Все доходы от матча будут пожертвованы «Шапекоэнсе» для оказания помощи клубу после авиакатастрофы.
29 ноября прошлого года самолёт с футболистами «Шапекоэнсе» потерпел крушение в Медельине. В результате крушения спаслись шесть человек из находившихся 77 на борту. В числе выживших были три игрока. Команда летела на матч Южноамериканского кубка с колумбийской командой «Атлетико Насьональ».
7 августа «Барселона» на стадионе «Камп Ноу» разгромила «Шапекоэнсе» со счётом 5:0 в матче за кубок Жоана Гампера.
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