Английские СМИ: «Астана» может продать Жуниора Кабанангу

В услугах игрока сборной ДР Конго заинтересованы «Ноттингем Форрест», «Лидс» и «Халл Сити», выступающие в чемпионшипе. Фаворитом в борьбе за форварда считается «Лидс».

По данным HITC, решение «Астаны» о продаже Кабананги зависит от противостояния с шотландским «Селтиком» в раунде плей-офф Лиги чемпионов. Если казахстанский клуб не выйдет в групповую стадию турнира, он рассмотрит вариант с трансфером конголезца.

Этим летом Кабанангой также интересовался «Кротоне» из итальянской Серии А, а по данным польского комментатора TVP Sport Кубы Локетека, сейчас переговоры с конголезцем пытается вести «Легия».

28-летний Кабананга перешел в «Астану» летом 2015 года. Первую половину 2016 года он провел в аренде в «Карабюкспоре», которому помог выйти в турецкую суперлигу. В 79 матчах во всех турнирах за «Астану» Кабананга забил 30 голов и отдал семь голевых передач. С 14 мячами он идет вторым в списке лучших бомбардиров КПЛ-2017.

До «Астаны» и «Карабюкспора» Кабананга выступал в Бельгии за «Серкль Брюгге», «Руселаре», «Беерсхот» и «Андерлехт». Этой зимой форвард забил три гола на Кубке Африканских наций и стал лучшим бомбардиром турнира.

В конце июля Кабананга продлил контракт с «Астаной» еще на два сезона. Теперь трудовое соглашение конголезца рассчитано до декабря 2019 года. Его трансферная стоимость оценивается в 1,5 миллиона фунтов.

Ранее интерес у иностранного клуба вызвал еще один африканский нападающий «Астаны». О переговорах по ганцу Патрику Твумаси ранее рассказал президент турецкого «Бурсаспора» Али Ай.

Трансферное окно в Англии и в Турции, как и во многих европейских чемпионатах, закрывается 31 августа.