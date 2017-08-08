СМИ: Неймар планирует подать жалобу на «Барселону» в ФИФА за невыплаченный бонус

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Речь идет об отказе «Барселоны» выплатить отцу футболиста бонус в размере 23 млн фунтов за продление контракта игроком в прошлом году. Отмечается, что юристы 25-летнего бразильца еще не направили документы в ФИФА, но данный вариант развития событий рассматривается.

Неймар, с 2013 года выступавший за «Барселону», на прошлой неделе подписал пятилетний контракт с ПСЖ. В этот же день было объявлено, что форвард выкупил у испанского клуба свой контракт за €222 млн.

В составе «Барселоны» Неймар дважды становился чемпионом Испании, три раза выигрывал Кубок страны, по разу — Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА. Суммарно он провел за «Барселону» 186 матчей, в которых забил 105 мячей. В 77 матчах в составе сборной Бразилии на его счету 52 гола.