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8 августа 2017, 18:31 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Представители «Барселоны» прибыли в Ливерпуль для завершения трансфера Коутиньо

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо может стать игроком «Барселоны». Представители каталонского клуба сегодня прибыли в Англию, чтобы попытаться оформить переход бразильского игрока, пишет Sport.

Полузащитник Ливерпуля Филиппе Коутиньо может стать игроком Барселоны. Представители каталонского клуба сегодня прибыли в Англию чтобы попытаться оформить переход бразильского игрока пишет Sport. Увеличить
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«Барселона» собирается предложить «Ливерпулю» € 90 млн, хотя раньше The Times сообщил, что сине-гранатовые готовы заплатить за Коутиньо € 132 млн. Сам 25-летний футболист уже выразил желание присоединиться к испанской команде.

«Барселона» рассматривает Коутиньо в качестве долгосрочной замены Андресу Иньесте и возможной подмены кого-то из нападающих, тогда как в роли преемника Неймара, который ушёл в «ПСЖ», клуб видит Усмана Дембеле из дортмундской «Боруссии».

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