Представители «Барселоны» прибыли в Ливерпуль для завершения трансфера Коутиньо

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Барселона» собирается предложить «Ливерпулю» € 90 млн, хотя раньше The Times сообщил, что сине-гранатовые готовы заплатить за Коутиньо € 132 млн. Сам 25-летний футболист уже выразил желание присоединиться к испанской команде.