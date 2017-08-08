Представители «Барселоны» прибыли в Ливерпуль для завершения трансфера Коутиньо
Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо может стать игроком «Барселоны». Представители каталонского клуба сегодня прибыли в Англию, чтобы попытаться оформить переход бразильского игрока, пишет Sport.
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