Балотелли опроверг информацию о задержании за превышение скорости

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Итальянские СМИ сообщали, что «Феррари» форварда двигалось со скоростью 200 км/ч.

«Ехать со скоростью 200 км/ч по автомагистрали — уголовное преступление, это неправда. Об этом написали какие-то завистливые люди. Может быть, зависть у них вызывает автомобиль, но правда в том, что это была обычная проверка, и я спокойно продолжил свой путь.

Итальянские газеты — мусор, они никогда не проверяют, что правда, а что ложь. Италия никогда не изменится, я счастлив во Франции, — цитирует Балотелли Football Italia.