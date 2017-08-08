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8 августа 2017, 18:19 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Балотелли опроверг информацию о задержании за превышение скорости

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли опроверг информацию о том, что он был задержан в Италии за превышение скорости.

Нападающий Ниццы <span class=error>Марио</span> Балотелли опроверг информацию о том что он был задержан в Италии за превышение скорости. Увеличить
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Итальянские СМИ сообщали, что «Феррари» форварда двигалось со скоростью 200 км/ч.

«Ехать со скоростью 200 км/ч по автомагистрали — уголовное преступление, это неправда. Об этом написали какие-то завистливые люди. Может быть, зависть у них вызывает автомобиль, но правда в том, что это была обычная проверка, и я спокойно продолжил свой путь.

Итальянские газеты — мусор, они никогда не проверяют, что правда, а что ложь. Италия никогда не изменится, я счастлив во Франции, — цитирует Балотелли Football Italia.

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