Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30623093/
8 августа 2017, 16:34 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Капитан «Хаддерсфилда» завершил карьеру

«Хаддерсфилд» на своем официальном сайте объявил, что капитан команды Марк Хадсон завершает карьеру.

Хаддерсфилд на своем официальном сайте объявил что капитан команды Марк <span class=error>Хадсон</span> завершает карьеру. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

35-летний футболист прекратит выступления на профессиональном уровне и войдет в тренерский штаб клуба.

Защитник, который ранее выступал в «Чарлтоне», «Кристал Пэлас» и «Кардифф Сити», помог в прошлом сезоне «Хаддерсфилду» попасть в премьер-лигу.

Хаддерсфилд
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
07 августа

Что сказал Панов после нападения фанатов "Зенита"

Глушаков был краток после разгрома от "Зенита"

Как ОМОН бил болельщиков во время матча "Зенит" - "Спартак"