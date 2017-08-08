Капитан «Хаддерсфилда» завершил карьеру
«Хаддерсфилд» на своем официальном сайте объявил, что капитан команды Марк Хадсон завершает карьеру.
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Видимо, что-то случилось...
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35-летний футболист прекратит выступления на профессиональном уровне и войдет в тренерский штаб клуба.
Защитник, который ранее выступал в «Чарлтоне», «Кристал Пэлас» и «Кардифф Сити», помог в прошлом сезоне «Хаддерсфилду» попасть в
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