Юрий Дудь: Казахстанский спорт — слабый, неизвестный и эпизодический. И у него одна звезда — Головкин
Главный редактор Sports.ru, бывший ведущий программ «Культ тура» и «Удар головой», а с недавних пор известный видеоблогер Юрий Дудь на прошлой неделе побывал в Алматы и дал интервью Tengrinews.kz.
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В южной столице Дудь прокомментировал матч за Суперкубок Англии между «Челси» и «Арсеналом», в котором по серии пенальти победили «канониры». В интервью Дудь в том числе рассказал о своих познаниях о казахстанском спорте, коррупции местного футбола и феномена боксера Геннадия Головкина.
— Только честно, какие ассоциации были перед первым приездом в Казахстан и какие имеешь ассоциации сейчас?
— Так или иначе жизнь связана с футбиком. Первая ассоциация — старые не нужные никому футболисты едут в Казахстан доигрывать. Классическая история: если тебя никуда не зовут, то точно могут позвать в чемпионат Казахстана. Более того, многие возвращались недовольными тем, что футбольные клубы из Казахстана кидали их на деньги. Были совсем некрасивые истории с Андреем Тихоновым и Егором Титовым.
— Три прилагательных, лучше всего характеризующих казахстанский спорт, по твоему мнению?
— Аааа, пффф, хороший вопрос! Слабый, неизвестный и эпизодический. Эпизодический, потому что есть одна звезда. Может, я
— В одном из интервью ты заявил, что работать в казахстанском футболе сложно. Почему?
— Я не держал свечку, но слышал столько историй. Все проблемы по части коррупции и неэффективного менеджмента не менее актуальны, чем в футболе русском.
Что происходит, когда
— То есть сама система …
— Она перемалывает тебя как комбайн пшеницу! По рассказам людей, которым у меня нет оснований не доверять, в казахстанском футболе все примерно так же, как в русском.
За свою карьеру 30-летний Дудь работал в нескольких спортивных изданиях и на телевидении. В 24 года он стал главным редактором издания Sports.ru. В 2016 году он победил в премии журнала GQ «Человек года — 2016» в номинации «Лицо из телевизора» вместе с соведущим по программе «Культ тура» Евгением Савиным — известным в прошлом российским футболистом, который попал на ТВ после срыва трансфера в «Окжетпес».
Широкую популярность Дудю принесло авторское шоу на YouTube «вДудь», в котором он берет смелые интервью у известных людей — в одном из них делающий карьеру в России казахстанский рэпер Скриптонит рассказал, почему стал фанатом Головкина.
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