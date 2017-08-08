К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В южной столице Дудь прокомментировал матч за Суперкубок Англии между «Челси» и «Арсеналом», в котором по серии пенальти победили «канониры». В интервью Дудь в том числе рассказал о своих познаниях о казахстанском спорте, коррупции местного футбола и феномена боксера Геннадия Головкина.

— Только честно, какие ассоциации были перед первым приездом в Казахстан и какие имеешь ассоциации сейчас?

— Так или иначе жизнь связана с футбиком. Первая ассоциация — старые не нужные никому футболисты едут в Казахстан доигрывать. Классическая история: если тебя никуда не зовут, то точно могут позвать в чемпионат Казахстана. Более того, многие возвращались недовольными тем, что футбольные клубы из Казахстана кидали их на деньги. Были совсем некрасивые истории с Андреем Тихоновым и Егором Титовым.

Во-вторых, несмотря на все меньшую популярность бокса — вид спорта очевидно умирает — феномен Геннадия Головкина известен далеко за пределами Казахстана и США, где он, как я понимаю, живет и работает. Я всегда респектовал за это!

— Три прилагательных, лучше всего характеризующих казахстанский спорт, по твоему мнению?

— Аааа, пффф, хороший вопрос! Слабый, неизвестный и эпизодический. Эпизодический, потому что есть одна звезда. Может, я кого-то забываю кроме Головкина — ну и все …

— В одном из интервью ты заявил, что работать в казахстанском футболе сложно. Почему?

— Я не держал свечку, но слышал столько историй. Все проблемы по части коррупции и неэффективного менеджмента не менее актуальны, чем в футболе русском.

Что происходит, когда кто-то из твоих знакомых находит работу в русском футбольном клубе? Все — «О-о-о, респект, поздравляю, братуха, Антоха, Макс, кру-то! ». У меня же всегда есть скепсис на этот счет. Я понимаю, что это люди, в которых я могу быть всегда уверен, что они туда что-то менять к лучше, а не идут набивать карманы. Но они сталкиваются с системой и понимают, что это как работа в милиции: безусловно, огромное количество людей приходят туда с максимально благородными идеалами, но — либо ты через полгода уходишь, либо становишься как все.

— То есть сама система …

— Она перемалывает тебя как комбайн пшеницу! По рассказам людей, которым у меня нет оснований не доверять, в казахстанском футболе все примерно так же, как в русском.

За свою карьеру 30-летний Дудь работал в нескольких спортивных изданиях и на телевидении. В 24 года он стал главным редактором издания Sports.ru. В 2016 году он победил в премии журнала GQ «Человек года — 2016» в номинации «Лицо из телевизора» вместе с соведущим по программе «Культ тура» Евгением Савиным — известным в прошлом российским футболистом, который попал на ТВ после срыва трансфера в «Окжетпес».

Широкую популярность Дудю принесло авторское шоу на YouTube «вДудь», в котором он берет смелые интервью у известных людей — в одном из них делающий карьеру в России казахстанский рэпер Скриптонит рассказал, почему стал фанатом Головкина.