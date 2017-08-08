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8 августа 2017, 16:05 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Неймар и Дани Алвес пытаются убедить Санчеса перейти в «ПСЖ»

Новички «ПСЖ» Неймар и Дани Алвес звонили нападающему «Арсенала» Алексису Санчесу, пытаясь убедить того перейти во французский клуб, утверждает El Mercurio.

Новички <span class=error>ПСЖ</span> <span class=error>Неймар</span> и Дани <span class=error>Алвес</span> звонили нападающему Арсенала <span class=error>Алексису</span> <span class=error>Санчесу</span> пытаясь убедить того перейти во французский клуб. Увеличить
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Ранее появлялась информация о том, что чилийский форвард хочет уйти из лондонского клуба. Интерес к 28-летнему игроку, помимо парижан проявляли «Монако» и «Манчестер Сити».

На прошлой неделе главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что Санчес останется в команде, отметив, что такое решение поддержал совет директоров «канониров».

Отметим, что чилиец выступал с Неймаром и Дани Алвесом в «Барселоне» на протяжении сезона-2013/14, после чего перешел в «Арсенал». В составе лондонцев он провел 145 матчей, забив 72 гола. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2018 года.

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