Неймар и Дани Алвес пытаются убедить Санчеса перейти в «ПСЖ»
Новички «ПСЖ» Неймар и Дани Алвес звонили нападающему «Арсенала» Алексису Санчесу, пытаясь убедить того перейти во французский клуб, утверждает El Mercurio.
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Ранее появлялась информация о том, что чилийский форвард хочет уйти из лондонского клуба. Интерес к 28-летнему игроку, помимо парижан проявляли «Монако» и «Манчестер Сити».
На прошлой неделе главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что Санчес останется в команде, отметив, что такое решение поддержал совет директоров «канониров».
Отметим, что чилиец выступал с Неймаром и Дани Алвесом в «Барселоне» на протяжении сезона-2013/14, после чего перешел в «Арсенал». В составе лондонцев он провел 145 матчей, забив 72 гола. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2018 года.
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