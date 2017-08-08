Три клуба из Англии включились в борьбу за нападающего «Астаны» Жуниора Кабанангу

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Заинтересованность в переходе игрока сборной ДР Конго выразили «Ноттингем Форрест», «Лидс» и «Халл Сити». Сейчас все эти клубы выступают в чемпионшипе — втором по силе уровне чемпионата Англии. В прошлом сезоне «Ноттингем Форрест» занял 21-е место в чемпионшипе, «Лидс» — седьмое, а «Халл Сити» играл в английской премьер-лиге.

Фаворитом в борьбе за Кабанангу считается «Лидс». Его трансферная стоимость оценивается в 1,5 миллиона фунтов (или 1,656 миллиона евро). Этим летом Кабанангой интересовался «Кротоне» из итальянской Серии А, а по данным польского комментатора TVP Sport Кубы Локетека, сейчас переговоры с конголезцем пытается вести «Легия».

28-летний Кабананга перешел в «Астану» летом 2015 года. Первую половину 2016 года он провел в аренде в «Карабюкспоре», которому помог выйти в турецкую суперлигу. В 79 матчах во всех турнирах за «Астану» Кабананга забил 30 голов и отдал семь голевых передач. С 14 мячами он идет вторым в списке лучших бомбардиров КПЛ-2017.

До «Астаны» и «Карабюкспора» Кабананга выступал в Бельгии за «Серкль Брюгге», «Руселаре», «Беерсхот» и «Андерлехт». Этой зимой форвард забил три гола на Кубке Африканских наций и стал лучшим бомбардиром турнира.

В конце июля Кабананга продлил контракт с «Астаной» еще на два сезона. Теперь трудовое соглашение конголезца рассчитано до декабря 2019 года.

Отметим, что интерес у иностранного клуба вызвал еще один африканский нападающий «Астаны». О переговорах по ганцу Патрику Твумаси ранее рассказал президент турецкого «Бурсаспора» Али Ай.

Трансферное окно в Англии, как и во многих европейских чемпионатах, закрывается 31 августа.