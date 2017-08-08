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8 августа 2017, 11:58 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Капитан «Марселя» Димитри Пайет пропустит не менее двух недель из-за травмы

МОСКВА, 8 авг — Р-Спорт. Капитан «Марселя» Димитри Пайет будет вынужден пропустить не менее двух недель из-за повреждения, сообщается на официальном сайте французского футбольного клуба.

Полузащитник «Марселя» в воскресном матче первого тура чемпионата страны против «Дижона» (3:0) получил повреждение подколенного сухожилия левого бедра.

Таким образом, хавбек точно пропустит встречи чемпионата Франции с «Нантом» и «Анже», а также встречу Лиги Европы со словенским «Домжале».

Марсель
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