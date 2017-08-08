Алексис рассказал партнёрам по «Арсеналу», что готов остаться в клубе на сезон
Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес готов остаться в своей команде и провести последний год по контракту в лондонском клубе.
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Как сообщает Mirror, форвард рассказал своим партнёрам по команде, что готов сезон-2017/18 провести в стане «канониров», несмотря на желание перейти в «Манчестер Сити».
Таким образом, Санчес собирается покинуть «Арсенал» по окончании предстоящего в Англии сезона в статусе свободного агента.
1 августа форвард, который болел гриппом, вернулся в строй и приступил к тренировкам, однако он был вынужден пропустить матч за Суперкубок Англии с «Челси», в котором его команда победила в серии пенальти.
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