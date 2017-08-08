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8 августа 2017, 11:44 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Алексис рассказал партнёрам по «Арсеналу», что готов остаться в клубе на сезон

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес готов остаться в своей команде и провести последний год по контракту в лондонском клубе.

Нападающий Арсенала <span class=error>Алексис</span> <span class=error>Санчес</span> готов остаться в своей команде и провести последний год по контракту в лондонском клубе. Увеличить
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Как сообщает Mirror, форвард рассказал своим партнёрам по команде, что готов сезон-2017/18 провести в стане «канониров», несмотря на желание перейти в «Манчестер Сити».

Таким образом, Санчес собирается покинуть «Арсенал» по окончании предстоящего в Англии сезона в статусе свободного агента.

1 августа форвард, который болел гриппом, вернулся в строй и приступил к тренировкам, однако он был вынужден пропустить матч за Суперкубок Англии с «Челси», в котором его команда победила в серии пенальти.

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