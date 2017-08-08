«Атлетико» хочет продлить контракт с Облаком, сумма отступных составит € 150 млн
Руководство «Атлетико» намерено продлить контракт с голкипером Яном Облаком, в услугах которого заинтересован «ПСЖ».
Ранее сообщалось, что парижане провели переговоры с агентом футболиста и готовы заплатить за него € 100 млн.
Marca пишет, что руководство «Атлетико» надеется продлить контракт с 24-летним вратарём и увеличить сумму отступных. Согласно нынешнему договору, который действует до 2021 года, Облак оценивается в € 100 млн. Если Ян продлит соглашение, то сумма отступных возрастёт до € 150 млн.
В сезоне-2016/17 Облак провёл 30 матчей в Примере, пропустив 21 гол.
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