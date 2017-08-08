«Атлетико» хочет продлить контракт с Облаком, сумма отступных составит € 150 млн

Ранее сообщалось, что парижане провели переговоры с агентом футболиста и готовы заплатить за него € 100 млн.

Marca пишет, что руководство «Атлетико» надеется продлить контракт с 24-летним вратарём и увеличить сумму отступных. Согласно нынешнему договору, который действует до 2021 года, Облак оценивается в € 100 млн. Если Ян продлит соглашение, то сумма отступных возрастёт до € 150 млн.

В сезоне-2016/17 Облак провёл 30 матчей в Примере, пропустив 21 гол.