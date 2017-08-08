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8 августа 2017, 11:29 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Зидан опроверг информацию о желании купить у «Ювентуса» Дибалу

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сообщил, что не рассматривает вариант с покупкой нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы, пишет Tuttosport.

Ранее появилась информация, что «Реал» готов предложить «Ювентусу» за аргентинского нападающего € 80−85 млн и Матео Ковачича.

«У нас нет такой идеи», — коротко отметил Зидан.

На Дибалу также претендует «Барселона», которая рассматривает аргентинца как один из вариантов замены Неймару. В свою очередь, «Ювентус» рассчитывает получить за своего нападающего, чей контракт действует до 2022 года, около € 120 млн.

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