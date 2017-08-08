Федерация футбола Украины ведёт переговоры с Коллиной по новому контракту

В настоящее время 57-летний итальянец ведёт переговоры по новому контракту с ФФУ.



Ранее в СМИ сообщалось, что Коллина воспользовался пунктом контракта, в соответствии с которым любая из сторон может прекратить сотрудничество без выплаты компенсации.

Также была информация, что украинские клубы отклонили предложение Коллины о повышении гонораров судей. Пьерлуиджи пытался добиться повышения гонораров арбитров в поле до 20 тыс. гривен за матч (около 46 тыс. рублей).