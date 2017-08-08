Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30618658/
8 августа 2017, 11:29 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Федерация футбола Украины ведёт переговоры с Коллиной по новому контракту

Куратор судейства ФФУ Пьерлуиджи Коллина пока не ушёл со своего поста, сообщает телеканал «Футбол 1».

В настоящее время 57-летний итальянец ведёт переговоры по новому контракту с ФФУ.

Ранее в СМИ сообщалось, что Коллина воспользовался пунктом контракта, в соответствии с которым любая из сторон может прекратить сотрудничество без выплаты компенсации.

Также была информация, что украинские клубы отклонили предложение Коллины о повышении гонораров судей. Пьерлуиджи пытался добиться повышения гонораров арбитров в поле до 20 тыс. гривен за матч (около 46 тыс. рублей).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Вопрос дня. «Зенит» — «Спартак» — 5:1: что это было?

Быстров стал игроком «Тосно»

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Вопрос дня. «Зенит» — «Спартак» — 5:1: что это было?