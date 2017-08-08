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8 августа 2017, 11:03 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Кайрат» провёл утреннюю тренировку

Этим утром, у футболистов алматинского «Кайрата» прошёл тренировочный процесс.

Этим утром у футболистов <span class=error>алматинского</span> <span class=error>Кайрата</span> прошёл тренировочный процесс. Увеличить
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Традиционно, занятие началось с разминки, уже после чего команды приступили к тактическим моментам. Карлос Алос Феррер, вместе со своими помощником Николасом Кьетино и тренером по физподготовке Марти Матабошем провели несколько упражнений на выносливость.

В эту субботу, команда отправится в Кокшетау, где 13 августа, в воскресенье, желто-черные встретятся с местным футбольным клубом «Окжетпес». Начало матча в 17:00.

Кайрат
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