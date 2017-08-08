«Кайрат» провёл утреннюю тренировку
Этим утром, у футболистов алматинского «Кайрата» прошёл тренировочный процесс.
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Традиционно, занятие началось с разминки, уже после чего команды приступили к тактическим моментам. Карлос Алос Феррер, вместе со своими помощником Николасом Кьетино и тренером по физподготовке Марти Матабошем провели несколько упражнений на выносливость.
В эту субботу, команда отправится в Кокшетау, где 13 августа, в воскресенье,
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