«Кайрат» провёл утреннюю тренировку

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Традиционно, занятие началось с разминки, уже после чего команды приступили к тактическим моментам. Карлос Алос Феррер, вместе со своими помощником Николасом Кьетино и тренером по физподготовке Марти Матабошем провели несколько упражнений на выносливость.