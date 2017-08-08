Польский журналист сообщил о желании руководства «Легии» приобрести Твумаси и Кабанангу

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«Руководство “Легии” готово подписать Кабанангу и Твумаси. Первый из них демонстрирует большую силу. Второй имеет хороший дриблинг и с мячом чувствует себя хорошо. Любой из них станет серьезным усилением для чемпиона Польши. Мне неизвестно, как продвигаются переговоры. Однако, заманить их обоих было бы великолепно. Тем не менее, мы все понимаем, что интерес к форвардам будет расти пропорционально успехам “Астаны” в Лиге чемпионов. Если казахстанский клуб попадет в групповой этап, желающих заполучить игроков станет больше», — отметил Локетек.

Ранее президент турецкого «Бурсаспора» Али Ай в интервью Anodulu подтвердил интерес клуба к Твумаси. В свою очередь, за Кабанангой пристально следят в итальянском клубе «Кротоне». Помимо этого форвард получил предложения от клубов из Китая и ОАЭ.

Между тем, оба футболиста продлили контракты с «Астаной» до 2019 года.

Напомним, в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов «Астана» по сумме двух матчей (3:1, 0:1) обыграла «Легию» и пробилась в раунд плей-офф. После первой игры команд агент компании TrScouts Павел Турек намекнул президенту «Легии», чтобы тот переманил у «Астаны» Кабанангу и Твумаси.