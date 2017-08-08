Что интересного в чемпионате страны по футболу?
Чемпионат Беларуси по футболу не изобилует острыми поворотами и сюжетами в стиле экшен, а потому жадная до событий болельщицкая братия цепляется за всякую мелочь, раздувая ее до размеров маленького слона. В 17-м туре таких местечковых сенсаций оказалось ровно две. Первая — голевой дубль Артема Милевского в составе брестского «Динамо». Вторая — поражение БАТЭ от «Минска».
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Начнем с первой. Вернувшийся на историческую родину в состоянии старого коня, который борозды не портит, Артем Милевский два раза забил «Крумкачам»! Минский клуб, надо заметить, нынче пребывает в аховом состоянии. Задолженности у клуба по всем фронтам растут, игроки из клуба бегут, а сама команда опускается в турнирной таблице все ниже и ниже. Уже просматривается дно, и на «Крумкачоў» оттуда жадно смотрят, облизываясь, волки из «Ислочи», мечтая провернуть турнирную рокировку и поменяться с минчанами местами. Нынче игроков у «Крумкачоў» катастрофически мало — не хватает даже для заявки на матч, а в основном составе выходят все, кто, как говорится, умеет стоять на ногах. Два последних матча провел на поле даже действующий работник известной сети ресторанов быстрого питания. Алексей Драчев там работает в ночную смену: ремонтирует оборудование, приводит в порядок помещение, а утром — на тренировку. Не ропщет, потому что в футболе любит сам процесс, а не деньги.
Брестское «Динамо» сегодня — полная противоположность «Крумкачам»: команда упакована по высшему разряду. А потому и домашняя победа — 3:0 не вызвала особых эмоций. А вот голы Милевского публику явно порадовали и раззадорили. От Артема все
К слову, БАТЭ уже пострадал, неожиданно уступив в гостях горемычному «Минску». Уж кто только не пинал в последнее время команду Георгия Кондратьева, а борисовчане ничего с соперником поделать не сумели, уступив со счетом — 0:1. Обидно, конечно, но зачем же стулья ломать?! В концовке игры вратарь Сергей Веремко был столь раздосадован, что сперва помчался выяснять отношения с арбитром через все поле, а затем продолжил по пути в раздевалку. Судя по тону послематчевых откровений, причин для столь нервной реакции голкипера не увидели даже партнеры. Быть может, он разнервничался от того, что исход матча решила рассыпавшаяся при пробитии штрафного стенка…
К сведению
Удаленный в матче с «Минском» вратарь БАТЭ Сергей Веремко дисквалифицирован на 5 матчей и оштрафован на 50 базовых величин (1.150 рублей). Такое решение принял дисциплинарный комитет АБФФ.
s_kanashyts@sb.by
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