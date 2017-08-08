Что интересного в чемпионате страны по футболу?

Начнем с первой. Вернувшийся на историческую родину в состоянии старого коня, который борозды не портит, Артем Милевский два раза забил «Крумкачам»! Минский клуб, надо заметить, нынче пребывает в аховом состоянии. Задолженности у клуба по всем фронтам растут, игроки из клуба бегут, а сама команда опускается в турнирной таблице все ниже и ниже. Уже просматривается дно, и на «Крумкачоў» оттуда жадно смотрят, облизываясь, волки из «Ислочи», мечтая провернуть турнирную рокировку и поменяться с минчанами местами. Нынче игроков у «Крумкачоў» катастрофически мало — не хватает даже для заявки на матч, а в основном составе выходят все, кто, как говорится, умеет стоять на ногах. Два последних матча провел на поле даже действующий работник известной сети ресторанов быстрого питания. Алексей Драчев там работает в ночную смену: ремонтирует оборудование, приводит в порядок помещение, а утром — на тренировку. Не ропщет, потому что в футболе любит сам процесс, а не деньги.

Брестское «Динамо» сегодня — полная противоположность «Крумкачам»: команда упакована по высшему разряду. А потому и домашняя победа — 3:0 не вызвала особых эмоций. А вот голы Милевского публику явно порадовали и раззадорили. От Артема все чего-то подобного ждали, хотя и понимают, что забить сегодняшним «Крумкачам» — не большое геройство. Тем более если раньше регулярно отличался в матчах Лиги чемпионов и финальных стадий чемпионатов мира и Европы. Поэтому два мяча Милевского болельщики восприняли хоть и с радостью, но без диких восторгов. Чего не скажешь про агента футболиста, который на радостях решил даже дать отлуп в эпистолярном жанре всем, кто смеет подшучивать над его клиентом: «Хочу передать большой привет лучшим “футбольным экспертам Украины и Беларуси”. 285 минут на поле: 2 гола, 2 ассиста, 2 раза подряд лучший игрок матча. В последнее время появилось очень много тех, кто хочет попиариться на имени Милевского. Я попрошу их закрыть свои рты. Милевский является спортивным достоянием Украины и Беларуси». Смело! Скажем прямо, насчет «спортивного достояния Беларуси» — вопрос очень дискуссионный, особенно с учетом того, что белорусский паспорт Артем сменил на украинский в 16 лет. А то, что Артем Милевский сделал два метких выстрела, то, конечно, тут он, как мы уже заметили, молодец — так держать. Будем надеяться, что от голевых ударов украинского бомбардира вскоре пострадают также и БАТЭ с «Шахтером».



К слову, БАТЭ уже пострадал, неожиданно уступив в гостях горемычному «Минску». Уж кто только не пинал в последнее время команду Георгия Кондратьева, а борисовчане ничего с соперником поделать не сумели, уступив со счетом — 0:1. Обидно, конечно, но зачем же стулья ломать?! В концовке игры вратарь Сергей Веремко был столь раздосадован, что сперва помчался выяснять отношения с арбитром через все поле, а затем продолжил по пути в раздевалку. Судя по тону послематчевых откровений, причин для столь нервной реакции голкипера не увидели даже партнеры. Быть может, он разнервничался от того, что исход матча решила рассыпавшаяся при пробитии штрафного стенка…

К сведению

Удаленный в матче с «Минском» вратарь БАТЭ Сергей Веремко дисквалифицирован на 5 матчей и оштрафован на 50 базовых величин (1.150 рублей). Такое решение принял дисциплинарный комитет АБФФ.



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