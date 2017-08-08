"Жавнерчик — это качество и спокойствие". Как "Динамо" "уволило" Сидоренкова

Гостевые матчи против «Нафтана» зачастую складываются для динамовцев непросто. Скажем, три предыдущих в Новополоцке завершались ничьими. Однако в этот раз победа осталась за «бело-синими».



Наверное, неспроста. На предматчевой пятиминутной установке менторский голос Сергея Гуренко из гостевой раздевалки был слышен с добрых 15 метров.



На трибунах был замечен витебский футбольный бомонд в лице директора клуба Николая Вайтюховского и главного тренера Сергея Ясинского. Причины вполне понятны:



— У нас следующий тур с «Нафтаном», который очень сильно поменял состав. Интересно, насколько они изменились и как теперь играют, — отмечает Вайтюховский.



— Также в аренде два наших молодых футболиста Печенин и Волков, — добавляет он же.



— Единственное, чем отличается молодой игрок — отсутствие опыта, — продолжает Ясинский. — Кроме как наиграть его на футбольных полях, других средств просто не существует. И очень хорошо, что наши парни выступают в высшей лиге, зарабатывают опыт через игры и ошибки. А их положительные моменты пригодятся в следующем году.

Стартовые 20 минут матча прошли в абсолютно равной борьбе. «Нафтан» даже отметился наиболее опасным моментом на этом отрезке — Лисица освободился на фланге и проверил Игнатовича дальним ударом. У «Динамо» не особо ладились комбинационная игра и контроль над мячом.



«Играй! Подбор в центре!» — периодически нарушают тишину легендарного «Атланта» возгласы Гуренко.



Тренер явно недоволен происходящим на поле, активно жестикулирует и обращается к скамейке запасных.



Впрочем, вскоре «Динамо» забило два гола с небольшим интервалом и фактически решило исход матча. Сначала Сарока убрал соперника на правом фланге и покатил в центр под бильярдный удар от штанги в исполнении Нойока. А спустя три минуты Антон отличился сам — Жавнерчик со своей половины сделал длинный заброс, Бегунов добежал и прострелил, а Сарока опередил голкипера и переправил мяч в ворота.

Максим Жавнерчик дебютировал в составе «Динамо» и сыграл на позиции правого центрального защитника. Выглядел новобранец добротно, а совершать подвиги атака хозяев не заставила. Максим уверенно контролировал мяч, хорошо играл корпусом и заработал несколько фолов соперников на себе.



— Он универсальный футболист, может сыграть правого защитника и в опорной зоне. Мне нужен был качественный и спокойный игрок на эту позицию. Рядом играл Швецов, самый быстрый у нас в команде, который страховал опытных Сачивко и Жавнерчика. Считаю это хороший симбиоз — быстрый молодой и два опытных центральных защитника, — резюмирует игру новичка Гуренко.



После двух забитых мячей Сергей Витальевич становится спокойнее. Но ближе к концу тайма в Гуренко снова просыпается максималист, и резервисты команды слушают новую лекцию по футбольной науке.



Проводником тренерских эмоций и динамовского духа на поле является Александр Нойок. Показателен эпизод на бровке в середине поля. Многие футболисты высшей лиги изобразили бы пассивный прессинг, дали мячу выйти и сохранить владение для соперника. Нойок же включается в борьбу, пробрасывает головой вперед на партнера, и атака получает развитие.



Второй тайм «Динамо» начинает активно, зарабатывая угловые у ворот хозяев один за одним. Но постоянные подачи на ближнюю штангу успеха не приносят.



«Эх, Вова, Вова!» — сокрушается динамовский болельщик после выстрела Хващинского «па птушках». Форвард исправляется через несколько минут, подкараулив зевок защитников «Нафтана» и расстреляв Высоцкого из центра штрафной.



«Да! Да!» — бурно празднует гол Хващинский, прерывая свою серию из четырех игр без забитых мячей.

Александр Нойок получает болезненный ушиб руки в одном из единоборств, но продолжает играть и пасом в штрафную и выводит Антона Сароку на ударную позицию. Форвард «Динамо» забивает девятый гол в чемпионате и тринадцатый во всех турнирах. Исполнительское мастерство связки Нойок-Сарока сейчас определяет игру команды, и после 70-й минуты Гуренко отправляет лидеров отдыхать.



Уверенная и крупная победа минского «Динамо» особенно контрастна на фоне «сухого» поражения БАТЭ днем ранее. Чемпион создал никак не меньше моментов в игре против «Минска», но остался ни с чем. Столичный клуб пользуется ситуацией и обходит борисовчан в таблице.

Александр Нойок принимает поздравления, фотографируется с болельщиками, жмет руки сотрудникам клуба. Для корреспондента pressball.by также находится пару минут.



— Несмотря на счет, до первого мяча игра была равной.

— Да, естественно. В начале матча было напряжение, борьба за инициативу в середине поля. Тренер подчеркивал необходимость быстрого гола и когда мы не забивали немножко нервничали. Тем не менее, были моменты и хорошо, что провели первый мяч, который помог и раскрепостил.

— Вчера БАТЭ потерял очки, это придало дополнительный импульс команде?

— Безусловно. Вчера мы смотрели их игру и это повлияло на наш настрой.

— Забитый вами мяч получился красивым…

— Рабочий гол, обычные ощущения. Сарока отдал, я вошел и ударил. Во втором тайме протащил сам и вернул долг Антону. Личная статистика важна, но не акцентирую на этом внимание. Пока получается и буду стараться дальше.

НАФТАН — ДИНАМО Мн — 0:4

Новополоцк. 7 августа. Стадион «Атлант». 18.00. 500 зрителей.

Судьи — А. Кульбаков (Гомель), А. Герасимук, О. Маслянко (оба — Брест).

НАФТАН: Высоцкий — Печенин (Одеоибо, 46), Штыгель, Лисица, Холодков (Ходунов, 78), Сучков (к) (Теплов, 63), Лавал, Плясунов, Борисенко, Волков, Рыжко.

Запасные: Семенов, Горбачев, Козлов, Медведь.

ДИНАМО Мн: Игнатович — Швецов, Быков, Капленко, Сарока (Николич, 70), Жавнерчик, Хлебас (Лукич, 65), Нойок (к) (Кийко, 76), Сачивко, Бегунов, Хващинский.

Запасные: Климович, Галович, Остроух, Карпович.

ГОЛЫ: 0:1 — Нойок (23). 0:2 — Сарока (26). 0:3 — Хващинский (52). 0:4 — Сарока (66).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Хващинский (78).

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