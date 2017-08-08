«Атлетико» отказался от возможности приобрести Турана

Как сообщает Marca, «матрасникам» предлагали услуги 30-летнего футболиста, но мадридский клуб ответил отказом. Отмечается, что Туран, ранее уже выступавший за «Атлетико», не входит в планы главного тренера мадридцев Диего Симеоне.

Ранее в СМИ сообщалось, что Туран мог вернуться в «Галатасарай», но хавбек не согласился пойти на понижение в заработной плате.

Туран играл за «Галатасарай» с 2003 по 2011 год, а затем был продан за € 13 млн в «Атлетико». Спустя четыре года он перешёл в «Барселону», а сумма сделки составила € 34 млн. Его контракт с каталонцами в силе до лета 2020 года.