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8 августа 2017, 10:47 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Атлетико» отказался от возможности приобрести Турана

Полузащитник «Барселоны» Арда Туран, который может покинуть свою команду до закрытия трансферного окна, не перейдёт в «Атлетико».

Как сообщает Marca, «матрасникам» предлагали услуги 30-летнего футболиста, но мадридский клуб ответил отказом. Отмечается, что Туран, ранее уже выступавший за «Атлетико», не входит в планы главного тренера мадридцев Диего Симеоне.

Ранее в СМИ сообщалось, что Туран мог вернуться в «Галатасарай», но хавбек не согласился пойти на понижение в заработной плате.

Туран играл за «Галатасарай» с 2003 по 2011 год, а затем был продан за € 13 млн в «Атлетико». Спустя четыре года он перешёл в «Барселону», а сумма сделки составила € 34 млн. Его контракт с каталонцами в силе до лета 2020 года.

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