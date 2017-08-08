«Интер» договорился с «Боруссией» Д об аренде Мора с правом выкупа за € 15 млн

Gazzetta dello Sport сообщает, что нерадзурри договорились с руководством немецкого клуба об аренде 20-летнего футболиста сроком на два года с обязательством выкупа за € 15 млн.

Эмре Мор уже согласовал контракт с «Интером», и в скором времени о переходе должны объявить официально. Ранее агент футболиста подтвердил наличие договорённости.

В прошлом сезоне немецкой Бундеслиги турецкий нападающий принял участие в 12 матчах, забил 1 гол и отдал 2 результативных паса.