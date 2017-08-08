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8 августа 2017, 10:46 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Интер» договорился с «Боруссией» Д об аренде Мора с правом выкупа за € 15 млн

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эмре Мор близок к переходу в «Интер».

Gazzetta dello Sport сообщает, что нерадзурри договорились с руководством немецкого клуба об аренде 20-летнего футболиста сроком на два года с обязательством выкупа за € 15 млн.

Эмре Мор уже согласовал контракт с «Интером», и в скором времени о переходе должны объявить официально. Ранее агент футболиста подтвердил наличие договорённости.

В прошлом сезоне немецкой Бундеслиги турецкий нападающий принял участие в 12 матчах, забил 1 гол и отдал 2 результативных паса.

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