Экс-игрок сборной Нидерландов Давидс может возглавить «Хартс»

Как сообщает Daily Record, также претендентом на должность в шотландской команде является бывший главный тренер сборной Англии Стив Макларен.

Отмечается, что 44-летний голландец хочет начать с «Хартс» для того, чтобы в дальнейшнем подолжить тренерскую карьеру в более известных клубах Великобритании. С 2012 по 2013 года Давидс выступал за «Барнет» в роли играющего тренера, после чего один сезон являлся главным тренером английской команды.

Ранее с поста наставника «Хартса» был уволен Иэн Катро, который возглавлял команду с декабря прошлого года.