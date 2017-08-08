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8 августа 2017, 10:26 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Экс-игрок сборной Нидерландов Давидс может возглавить «Хартс»

Бывший полузащитник туринского «Ювентуса» и сборной Нидерландов Эдгар Давидс может возглавить «Хартс».

Как сообщает Daily Record, также претендентом на должность в шотландской команде является бывший главный тренер сборной Англии Стив Макларен.

Отмечается, что 44-летний голландец хочет начать с «Хартс» для того, чтобы в дальнейшнем подолжить тренерскую карьеру в более известных клубах Великобритании. С 2012 по 2013 года Давидс выступал за «Барнет» в роли играющего тренера, после чего один сезон являлся главным тренером английской команды.

Ранее с поста наставника «Хартса» был уволен Иэн Катро, который возглавлял команду с декабря прошлого года.

Хартс
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