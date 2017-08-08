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8 августа 2017, 9:40 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Бавария» может переманить скаута дортмундской «Боруссии»

Руководство «Баварии» находится в поисках технического директора, после того как команду покинул Михаэль Решке.

Специалист перебрался в «Штутгарт», став спортивным директором «швабов».

Bild сообщает, что на место Решке руководство «Баварии» намерено пригласить главного скаута дортмундской «Боруссии» Свена Мислинтата. 44-летний специалист имеет отличную репутацию в Бундеслиге. В течение 10 лет работы со «шмелями» он нашёл для клуба таких футболистов, как Роберт Левандовски, Пьер-Эмерик Обамейянг, Эмре Мор, Усман Дембеле и Кристиан Пулишич.

Контракт Свена Мислинтата действует до июня 2019 года.

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