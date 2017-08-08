«Бавария» может переманить скаута дортмундской «Боруссии»
Руководство «Баварии» находится в поисках технического директора, после того как команду покинул Михаэль Решке.
Специалист перебрался в «Штутгарт», став спортивным директором «швабов».
Bild сообщает, что на место Решке руководство «Баварии» намерено пригласить главного скаута дортмундской «Боруссии» Свена Мислинтата. 44-летний специалист имеет отличную репутацию в Бундеслиге. В течение 10 лет работы со «шмелями» он нашёл для клуба таких футболистов, как Роберт Левандовски,
Контракт Свена Мислинтата действует до июня 2019 года.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter