«Бавария» может переманить скаута дортмундской «Боруссии»

Специалист перебрался в «Штутгарт», став спортивным директором «швабов».

Bild сообщает, что на место Решке руководство «Баварии» намерено пригласить главного скаута дортмундской «Боруссии» Свена Мислинтата. 44-летний специалист имеет отличную репутацию в Бундеслиге. В течение 10 лет работы со «шмелями» он нашёл для клуба таких футболистов, как Роберт Левандовски, Пьер-Эмерик Обамейянг, Эмре Мор, Усман Дембеле и Кристиан Пулишич.

Контракт Свена Мислинтата действует до июня 2019 года.