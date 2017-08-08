«Барселона» отказала «Манчестер Юнайтед» в трансфере футболиста Роберто

По информации The Sun, маникуанцы были готовы заплатить за 25-летнего футболиста £36 млн.

В услугах Роберто также заинтересованы «Челси» и «Монако». Сообщается, что лондонский клуб готов активировать опцию выкупа полузащитника за €42 млн. Контракт футболиста с сине-гранатовыми истекает летом 2019 года.

В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 32 матчах испанской Примеры и отдал шесть результативных передач.