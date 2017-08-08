«Барселона» отказала «Манчестер Юнайтед» в трансфере футболиста Роберто
«Барселона» отказалась продать полузащитника Серхи Роберто в «Манчестер Юнайтед», сообщает RT.
По информации The Sun, маникуанцы были готовы заплатить за 25-летнего футболиста £36 млн.
В услугах Роберто также заинтересованы «Челси» и «Монако». Сообщается, что лондонский клуб готов активировать опцию выкупа полузащитника за €42 млн. Контракт футболиста с
В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 32 матчах испанской Примеры и отдал шесть результативных передач.
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