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8 августа 2017, 9:27 | Футбол: Зарубежный | Газета.Ру

«Реал» готов приобрести у «Ювентуса» Дибала за €85 млн

Мадридский «Реал» хочет сделать предложение «Ювентусу» по нападающему Пауло Дибале, сообщает RT.

Мадридский Реал хочет сделать предложение <span class=error>Ювентусу</span> по нападающему <span class=error>Пауло</span> <span class=error>Дибале</span> сообщает RT. Увеличить
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По информации Tuttosport, за 23-летнего аргентинца «сливочные» готовы заплатить €80−85 млн и отдать полузащитника Матео Ковачича.

На Дибалу также претендует «Барселона», которая рассматривает аргентинца как один из вариантов замены Неймару. В свою очередь, «Ювентус» рассчитывает получить за своего нападающего около €120 млн.

Контракт Дибала рассчитан до лета 2022 года.

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