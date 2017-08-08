«Реал» готов приобрести у «Ювентуса» Дибала за €85 млн
Мадридский «Реал» хочет сделать предложение «Ювентусу» по нападающему Пауло Дибале, сообщает RT.
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По информации Tuttosport, за 23-летнего аргентинца «сливочные» готовы заплатить €80−85 млн и отдать полузащитника Матео Ковачича.
На Дибалу также претендует «Барселона», которая рассматривает аргентинца как один из вариантов замены Неймару. В свою очередь, «Ювентус» рассчитывает получить за своего нападающего около €120 млн.
Контракт Дибала рассчитан до лета 2022 года.
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