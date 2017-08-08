Себе во вред. Почему Твумаси не стоит «шутить» с «Астаной»

Причем в подтверждение версии скорого отбытия Твумаси из Астаны приводятся слова руководителей клуба из Бурсы, которые назвали ряд футболистов, по которым ведутся переговоры, — в их числе оказался и полюбившийся казахстанцам африканец. По последним сводкам, представители бывшего некогда чемпионом Турции клуба в ближайшее время прибудут в Астану, где должны решить все вопросы о переходе. То есть, можно понять, что фактически неделя отделяет нас от того момента, когда о трансфере будет объявлено как о свершившемся факте.



Стоит ли нам ожидать ухода одного из лидеров «Астаны», или же окажется разыгран другой сценарий? Об этом — в материале республиканского интернет-портала Sports.kz.

Осмелимся предположить, что в данный момент руководство чемпиона Казахстана последних лет и вовсе никак не захочет расставаться с Твумаси: трансферный период в нашем футболе закрыт, замену такому игроку найти уже нереально. Да, есть перспективный на словах Марин Томасов, но как он себя проявит на поле и когда сможет разыграться — неизвестно. Да и рассматривался этот футболист скорее как усиление левого фланга нападения, а не правого, который как раз и любит бороздить ганец. Команда из столицы нашей страны точно сыграет в группе Лиги Европы и имеет все шансы побороться за выступление на той же стадии Лиги Чемпионов УЕФА. Как при этом терять одного из лидеров, тоже не совсем понятно. Чтобы подобный переход осуществился, туркам необходимо будет предложить не просто устраивающую нашу сторону сумму, но и заметно переплатить, — так сказать, согласно сложившихся обстоятельств. А делать это они захотят вряд ли.



Зачем «Бурсаспору» нужен Твумаси, понятно вполне, но вот для чего футболисту переходить сейчас в этот клуб, далеко не столь очевидно. Конечно, чемпионат Турции сильнее казахстанского, и у него много плюсов. Однако там еще и заиграть сначала надо, а «Бурсаспор» уже не тот лидер, каким был семь лет назад, — команда не принимает участия в еврокубковых турнирах, так что привлекать внимание СМИ, кроме местных, тоже не удастся. Важным фактором в этой связи могут оказаться деньги, но и тут есть большие сомнения в том, что «Бурсаспор» предложит ганцу больше, нежели у него есть сейчас. Так что, видимо, ответ на такой вопрос способен дать только сам Патрик.



И тут перейдем к позиции самого футболиста, слова которого приведены СМИ Турции: «Я хочу носить футболку “Бурсаспора”, но сначала нужно, чтобы “Астана” дала согласие на мой переход». Твумаси, казалось бы, ведет себя вполне честно, заявляя, что все решает клуб. Но есть тут одно «но»: последние два матча, с польской «Легией» в квалификации Лиги Чемпионов и «Ордабасы» в Премьер-Лиге, обычно весьма активный ганец ходит по полю пешком, и только изредка, в некоторых моментах, напоминает самого себя недавнего. После вчерашней же встречи африканец решил не идти благодарить болельщиков своей команды, сразу же отправившись в подтрибунное помещение, — чем видимо дал понять о своих намерениях. Смотрится данная ситуация весьма некрасиво, — ведь клуб понять вполне можно. И, вероятно, правильно со стороны Твумаси было бы отыграть по полной хотя бы до конца сезона, и тогда уже уйти достойно из команды, которая дала ему невероятно много. Если так уж хочется сменить обстановку. Но, видимо, сам футболист так не думает, — хотя, возможно, ему не стоило бы так себя вести. И вот почему…



Еще свеж в памяти пример Неманьи Максимовича, серба, которого испанская «Валенсия» отказалась выкупать даже за небольшую сумму, решив схитрить, — а именно дождаться истечения срока контракта игрока, до которого оставалось полгода. Тут чемпион нашей страны проявил свою принципиальность: раз уж платить испанцы не хотят, то и футболиста отпускать до окончания срока соглашения никто не станет. В итоге Максимович потерял место в основе «Астаны», что вполне понятно: Станимиру Стоилову необходимо было наигрывать новые связки в центре поля, и ставить туда игрока, в скором времени покидающего коллектив, было бы глупо и недальновидно. В итоге серб полгода не имел серьезной игровой практики, стал игроком «летучих мышей» только летом и теперь набирает там форму.