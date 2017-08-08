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8 августа 2017, 8:50 | Футбол: Зарубежный | Prosports.kz

Три футболиста, выжившие после авиакатастрофы, присутствовали на «Камп Ноу»

Выжившие после авиакатастрофы футболисты «Шапекоэнсе» Алан Рушел, Элио Нето и Джек Фольманн присутствовали на матче против «Барселоны» за Кубок Гампера.

Зрители на трибунах поприветствовали игроков бурными аплодисментами. После чего тренер каталонцев Эрнесто Вальверде и капитан команды Андрес Иньеста выразили им слова поддержки. Отметим, что Рушел провел на поле 36 минут матча и в перерыве обменялся футболками с Лионелем Месси.

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Новости Зарубежного футбола

«Барселона» обыграла «Шапекоэнсе», Рушел провел первый матч после авиакатастрофы

«Барселона» обыграла «Шапекоэнсе», Рушел провел первый матч после авиакатастрофы

ТАСС, 8 августа. Переживший авиакатастрофу футболист Алан Рушел провел 36 минут за бразильский «Шапекоэнсе» в товарищеском матче против испанской «Барселоны». Встреча, прошедшая в рамках Кубка Жоана Гампьера на стадионе «Ноу Камп», завершилась со счетом 5:0 в пользу каталонцев.
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