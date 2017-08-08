Три футболиста, выжившие после авиакатастрофы, присутствовали на «Камп Ноу»
Выжившие после авиакатастрофы футболисты «Шапекоэнсе» Алан Рушел, Элио Нето и Джек Фольманн присутствовали на матче против «Барселоны» за Кубок Гампера.
Зрители на трибунах поприветствовали игроков бурными аплодисментами. После чего тренер каталонцев Эрнесто Вальверде и капитан команды Андрес Иньеста выразили им слова поддержки. Отметим, что Рушел провел на поле 36 минут матча и в перерыве обменялся футболками с Лионелем Месси.
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