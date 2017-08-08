Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30616648/
8 августа 2017, 8:43 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Криштиану Роналду узнал пол будущего ребенка

У нападающего мадридского «Реала» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду и испанской модели Джорджины Родригес в ноябре этого года родится девочка. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

Футболист объявил о беременности подруги 18 июля. Отношения пары начались в ноябре 2016 года.

Роналду уже воспитывает троих детей: семилетнего Криштиану-младшего, а также разнополых близнецов Мэтью и Еву, которые появились на свет 8 июня. Все они родились от суррогатных матерей.

32-летний Роналду включен в состав футболистов «Реала», готовящихся к игре за Суперкубок УЕФА против английского «Манчестер Юнайтед. Матч состоится в ночь с 8 на 9 августа.

Реал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Президент «Реала» Перес заявил, что не собирается продавать Роналду

Президент «Реала» Перес заявил, что не собирается продавать Роналду

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес заявил, что не намерен продавать нападающего команды Криштиану Роналду, несмотря на все слухи о желании португальца уйти из «Королевского клуба», передает RT.
Еще 7 новостей  Все новости
8 августа

Бойцу по прозвищу Киборг вшили в голову пластины после страшной травмы и он решил вернуться в ММА

Криштиану Роналду узнал пол будущего ребенка

Санчеса уличили в лицемерии и создании двойных стандартов для соперников Головкина