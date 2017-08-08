Криштиану Роналду узнал пол будущего ребенка

Футболист объявил о беременности подруги 18 июля. Отношения пары начались в ноябре 2016 года.

Роналду уже воспитывает троих детей: семилетнего Криштиану-младшего, а также разнополых близнецов Мэтью и Еву, которые появились на свет 8 июня. Все они родились от суррогатных матерей.

32-летний Роналду включен в состав футболистов «Реала», готовящихся к игре за Суперкубок УЕФА против английского «Манчестер Юнайтед. Матч состоится в ночь с 8 на 9 августа.