Криштиану Роналду узнал пол будущего ребенка
У нападающего мадридского «Реала» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду и испанской модели Джорджины Родригес в ноябре этого года родится девочка. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.
Футболист объявил о беременности подруги 18 июля. Отношения пары начались в ноябре 2016 года.
Роналду уже воспитывает троих детей: семилетнего
32-летний Роналду включен в состав футболистов «Реала», готовящихся к игре за Суперкубок УЕФА против английского «Манчестер Юнайтед. Матч состоится в ночь с 8 на 9 августа.
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