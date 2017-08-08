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8 августа 2017, 7:58 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Агент: «Спортинг» отказался продавать футболиста Медейруша в «Зенит» или «Краснодар»

МОСКВА, 8 авг — Р-Спорт. Лиссабонский «Спортинг» отказался продавать португальского полузащитника Юри Медейруша в санкт-петербургский «Зенит» или «Краснодар», заявил агент футболиста Нелсон Алмейда.

Ранее в португальской прессе утверждалось, что предметный интерес к хавбеку, который в минувшем сезоне выступал на правах аренды за «Боавишту», проявляет «Краснодар», который готов был заключить со «Спортингом» договор таким образом, что лиссабонцы получат 5 миллионов евро сразу, а также еще 20% с будущей продажи 22-летнего игрока.

«У меня были переговоры с клубами, и поступили предложения от “Зенита” (12 миллионов евро), “Ромы” (10 миллионов), “Сельты” (10 миллионов) и “Краснодара” (8 миллионов). Но “Спортинг” отверг их все. Они сообщили мне, что намерены сохранить футболиста в команде», — приводит слова Алмейды O Jogo.

В минувшем сезоне, выступая за «Боавишту», Медейруш в 30 матчах в различных турнирах забил 8 голов.

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