«Барселона» обыграла «Шапекоэнсе», Рушел провел первый матч после авиакатастрофы

Мячи забили Жерар Деулофеу (6-я минута), Серхио Бускетс (11), Лионель Месси (28), Луис Суарес (55) и Денис Суарес (74). На 90-й минуте пенальти не реализовал нападающий «Барселоны» Пако Алькасер.

В результате крушения самолета с футболистами «Шапекоэнсе» на борту 29 ноября 2016 года погиб 71 человек. Рушел стал одним из троих игроков, выживших в авиакатастрофе. Двое других — Джексон Фольман и Хелио Сампьер Нето.