Антон Миранчук: До последнего не верил, что Неймар перейдет в ПСЖ
Полузащитник «Локомотива» — о самом громком трансфере нынешнего лета.
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В летнее межсезонье состоялся один из самых громких трансферов в мировом футболе. 25-летний бразильский нападающий Неймар да Силва Сантос Жуниор, более известный как Неймар, перешел из испанской «Барселоны» во французский ПСЖ. Сделка, которую уже сейчас называют самой дорогой в истории футбола, обошлась парижскому клубу в рекордные €222 млн.
Своим мнением относительно этого трансфера с «Известиями» поделился полузащитник столичного «Локомотива» Антон Миранчук, который давно является поклонником бывшего клуба Неймара — «Барселоны».
— Безусловно, деньги в этом переходе сыграли очень важную роль, — заявил «Известиям» Антон Миранчук. — Но Неймар, наверное, думал еще и о том, что в тени Месси он не сможет добиться многого. Мы с братом (полузащитник «Локо» Алексей Миранчук. — «Известия») — болельщики «Барселоны» и смотрим каждый их матч. Неймар сам по себе лидер,
При этом Антон Миранчук считает, что звездный форвард перешел в не самую сильную лигу мирового футбола.
— Сам по себе чемпионат Франции не такой блестящий, как в той же Германии, — добавил полузащитник. — Даже не знаю, кого можно выделить в Лиге 1 (чемпионат Франции по футболу. — «Известия»). Попадание в Лигу чемпионов? Но разве он не мог добиться этого в «Барселоне»? Хотя я уже знаю, кого хочу видеть в каталонском клубе вместо Неймара — это Фелиппе Коутиньо. Мне кажется, он им подходит.
Отметим, многие европейские СМИ уже сообщили, что «Барселона» в ближайшее время приобретет полузащитника «Ливерпуля» Коутиньо. Называется даже сумма контракта: предполагается, что каталонцы заплатят за футболиста около €100 млн.
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