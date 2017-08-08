«Барселона» готова предложить «Ливерпулю» £ 120 млн за Коутиньо
«Барселона» готова предложить «Ливерпулю» £ 120 млн (около € 132 млн) за полузащитника Филиппе Коутиньо, утверждает The Times.
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Эта информация появилась после того, как Sky Sports сообщил о том, что бразильский футболист хотел бы перейти в каталонский клуб.
Ранее «Ливерпуль» отказался отпускать Коутиньо за € 100 млн. «Барселона» рассматривает Филиппе в качестве долгосрочной замены Андресу Иньесте и возможной подмены
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