«Барселона» готова предложить «Ливерпулю» £ 120 млн за Коутиньо

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Эта информация появилась после того, как Sky Sports сообщил о том, что бразильский футболист хотел бы перейти в каталонский клуб.