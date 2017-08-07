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7 августа 2017, 23:49 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Барселона» разгромила «Шапекоэнсе» в матче за Кубок Жоана Гампера

«Барселона» разгромила «Шапекоэнсе» в матче за Кубок Жоана Гампера. Встреча проходила в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 5:0.

Барселона разгромила Шапекоэнсе в матче за Кубок <span class=error>Жоана</span> <span class=error>Гампера</span>. Увеличить
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По разу отличились Херард Деулофеу, Серхио Бускетс, Лионель Месси, Луис Суарес и Денис Суарес.

Матч был приурочен к авиакатастрофе «Шапекоэнсе». 29 ноября 2016 года самолёт с футболистами бразильского клуба потерпел крушение в Медельине.

Кубок Жоана Гампера — товарищеский турнир, ежегодно организуемый «Барселоной». Трофей был назван в честь легендарного президента — основателя «Барселоны» Жоана Гампера.

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СКОПЬЕ, 7 августа. /ТАСС/. Приток больших денег в футбол и осуществление таких сделок, как переход Неймара в «Пари Сен-Жермен», обусловлены огромной популярностью игры в мире. Такое мнение на пресс-конференции перед матчем за Суперкубок УЕФА высказал полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата.
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