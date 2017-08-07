Президент «Реала» Перес заявил, что не собирается продавать Роналду

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Продать Криштиану Роналду? Никогда. Я не сделаю этого, даже если мне предложат столько же золота, сколько весит сам Криштиану. Только великие игроки стоят так дорого», — цитирует Переса Gazzetta dello Sport.