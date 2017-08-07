Президент «Реала» Перес заявил, что не собирается продавать Роналду
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес заявил, что не намерен продавать нападающего команды Криштиану Роналду, несмотря на все слухи о желании португальца уйти из «Королевского клуба», передает RT.
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«Продать Криштиану Роналду? Никогда. Я не сделаю этого, даже если мне предложат столько же золота, сколько весит сам Криштиану. Только великие игроки стоят так дорого», — цитирует Переса Gazzetta dello Sport.
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