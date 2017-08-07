Палкин: «Шахтёр» не будет проводить домашние матчи на «НСК Олимпийский»
Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин опроверг слухи о переезде команды на стадион «НСК Олимпийский» в Киеве.
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«В СМИ появилась информация, согласно которой “Шахтёр” планирует проводить домашние матчи на “НСК Олимпийский”. Считаю необходимым отметить, что это ложная информация, которая не соответствует действительности. “Шахтёр” продолжит проводить домашние матчи в Харькове на стадионе “Металлист”.
Тем не менее важно помнить, что “Олимпийский” — это стадион, который находится в государственной собственности, построенный за деньги украинских налогоплательщиков и под государственные гарантии. “Олимпийский” не принадлежит
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