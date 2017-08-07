Палкин: «Шахтёр» не будет проводить домашние матчи на «НСК Олимпийский»

«В СМИ появилась информация, согласно которой “Шахтёр” планирует проводить домашние матчи на “НСК Олимпийский”. Считаю необходимым отметить, что это ложная информация, которая не соответствует действительности. “Шахтёр” продолжит проводить домашние матчи в Харькове на стадионе “Металлист”.



Тем не менее важно помнить, что “Олимпийский” — это стадион, который находится в государственной собственности, построенный за деньги украинских налогоплательщиков и под государственные гарантии. “Олимпийский” не принадлежит какому-либо отдельно взятому клубу. Это стадион национальной сборной, всех украинских болельщиков. И любой украинский клуб, например “Верес”, “Олимпик” или “Десна”, могут при определённых условиях проводить свои домашние матчи на данном стадионе», — написал Палкин на своей странице в «Фейсбуке».