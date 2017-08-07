Дубль Антона Сароки помог минскому «Динамо» разгромить «Нафтан» и потеснить БАТЭ со 2-го места в таблице ЧБ по футболу

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Футболисты минского «Динамо» после вылета из Лиги Европы в минувший четверг по сумме двухматчевого противостояния с кипрским АЕКом нуждались в сатисфакции и вряд ли могли желать для этого лучшего оппонента. «Нафтан», замыкающий турнирную таблицу нынешнего чемпионата, не создал для подопечных Сергея Гуренко ни малейших проблем, отлично справившись с ролью аутсайдера. В каждом из таймов столичные футболисты по два раза поразили ворота новополочан и отпраздновали уверенную победу 4:0. В рядах победителей забитыми мячами отметились Александр Нойок (на 23-й минуте), Владимир Хващинский (на 52-й) и Антон Сарока, оформивший дубль благодаря точным выстрелам на 26-й и 66-й минутах.

Эти два мяча позволили форварду динамовцев единолично возглавить список бомбардиров нынешнего национального первенства. На счету Сароки теперь 9 точных ударов.

Добытая в Новополоцке победа не только позволила динамовцам сместить со второй строки в турнирной таблице оступившийся накануне в Минске борисовский БАТЭ, но и до трех очков сократить свое отставание от лидера чемпионата, солигорского «Шахтера», который разошелся нулевой ничьей с «Гомелем».

Результаты встреч, состоявшихся 5 и 6 августа: «Днепр» (Могилев) — «Витебск» — 1:2, «Городея» — «Славия» (Мозырь) — 0:0, «Динамо» (Брест) — «Крумкачы» (Минск) — 3:0, «Минск» — БАТЭ (Борисов) 1:0, «Неман» (Гродно) — «Ислочь» (Минский район) — 1:1, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Слуцк» — 1:1.

Положение команд в турнирной таблице:

1. Шахтер — 40 очков, разница мячей 25:7.

2. Динамо (Минск) — 37 (25:9).

3. БАТЭ — 36 (27:8).

4. Неман — 29 (22:15).

5. Слуцк — 29 (18:13).

6. Витебск — 28 (19:16).

7. Торпедо-БелАЗ — 25 (20:16).

8. Динамо (Брест) — 24 (24:17).

9. Гомель — 23 (17:15).

10. Городея — 20 (12:16).

11. Днепр — 15 (16:25).

12. Минск — 15 (10:22).

13. Крумкачы — 15 (15:24).

14. Славия — 14 (14:26).

15. Ислочь — 4 (12:23).

16. Нафтан — 3 (5:29).

В следующем туре встречаются:

11 августа — БАТЭ — «Динамо» (Брест), «Ислочь» — «Городея».

12 августа — «Крумкачы» — «Днепр», «Витебск» — «Нафтан», «Слуцк» — «Неман».

13 августа — «Динамо» (Минск) — «Торпедо-БелАЗ», «Славия» — «Гомель», «Шахтер» — «Минск».