Тренер «Ордабасы» объяснил отсутствие лидеров в матче с «Астаной»

Исход игры в столице решился на 93-й минуте, когда хавбек «Астаны» Асхат Тагыберген поразил ворота соперника ударом из-за пределов штрафной.

— Поздравляю «Астану» с победой. Была тяжелая игра для обеих команд, тем более мы были немного в неравных условиях. В связи перерывом мы потеряли игровой ритм.

Первый тайм мне не понравился. Во втором же мы начали действовать острее, возможно — не хватило удачи. Всегда обидно проигрывать за 30 секунд до конца матча, — цитирует Петрушина официальный сайт «Астаны».

— Наиграли ли сегодня футболисты «Ордабасы» на ничью?

— Сложно сказать, у хозяев были моменты, но и мы могли забить во втором тайме. Мы никогда не играем на ничью, но возможно сегодня заслужили ее.

— Обычно «Ордабасы» играл в три центральных защитника, сегодня сыграли более традиционно с четыремя игроками обороны. С чем это связано?

— Это связано с тем, что один из лидеров «Астаны» — Патрик Твумаси, которому нужно пространство. Играя в четыре защитника, мы пытались нейтрализовать Патрика. Думаю, что мы справились и с ним, и с Жуниором Кабанангой.

— Сегодня не сыграли Танат Нусербаев и Самат Смаков. С чем это связано?

— Самат заболел ангиной, два дня лежал с температурой. У Таната старая травма спины, из-за которой он пропустил подготовку к третьему кругу и возобновил тренировку лишь несколько дней назад.

— Как оцените шансы «Астаны» в матчах Лиги чемпионов с «Селтиком»?

— «Селтик» в Казахстан приезжает в третий раз. На мой взгляд, «Астане» очень важно удачно сыграть первый матч. В гостях будет очень тяжелый матч, полные трибуны. Если астанчане выдержат это давление, то есть шансы пройти дальше, чего я и желаю подопечным Станимира Стойлова.

Отметим, что «Ордабасы» с 41 очком идет на третьем месте в таблице КПЛ, отставая от «Кайрата» на шесть баллов, а от лидирующей «Астаны» — на 13.