Митрюшкин вошёл в символическую сборную 3-го тура чемпионата Швейцарии

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В матче 3-го тура чемпионата Швейцарии «Сьон» со счётом 0:2 проиграл клубу «Санкт-Галлен», а Митрюшкин провёл на поле все 90 минут.

В трех турах швейцарской Суперлиги Митрюшкин пропустил два гола. Российский голкипер попал в символическую сборную чемпионата по итогам тура в третий раз подряд.

«Сьон» (6 очков), потерпевший первое поражение в сезоне, располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Швейцарии.