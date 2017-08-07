Стойлов после победы над «Ордабасы» рассказал о беседе с Кройфом, графике «Астаны» и борьбе за «золото»

Столичный клуб вырвал победу в домашней игре, забив гол на 93-й минуте — 1:0. Его автором стал полузащитник Асхат Тагыберген, начинавший матч на скамейке запасных.

— Был тяжелый матч, и не менее тяжелая победа. «Ордабасы» хорошо сыграл в обороне, мы же всю игру искали варианты забить гол. В целом, я доволен желанием и характером команды, так как вы видели, что сегодня у нас не было большого выбора полевых игроков — те, кто вышли, плюс три человека на замене, из которых два защитника, — цитирует Стойлова официальный сайт «Астаны».

— Сегодня в конце матча Юрий Логвиненко играл в атаке, с чем связано такое решение?

— Я уже говорил, что у нас сегодня не было выбора состава. У нас футболисты с травмами, плюс ночью заболел Роман Муртазаев.

— Можно ли сказать, что Александр Мокин своей уверенной игрой заставил сегодня Ненада Эрича творить чудеса в воротах?

— Я уже говорил, что у меня два очень хороших голкипера, которые когда получают шанс, выполняют свою работу.

— Победа на последних секундах матча, можно ли назвать такую игру чемпионской?

— Это был важный момент для нас, в прошлом году мы выиграли много игр, забив после 85-й минуты. Я доволен, что моя команда искала возможность забить до последних секунд. Мы знаем, что играя в Европе, мы сталкиваемся с проблемой длинных перелетов, плюс игроки выжаты эмоционально после таких матчей, но три года мы справлялись с этим, надеюсь, справимся и в этом.

— Сегодня не было в заявке несколько основных игроков. С чем это связано?

— Они все травмированы, даже Иван Маевский, который находился в заявке испытывает проблемы со здоровьем. Молодые игроки вызваны в сборную, поэтому мы на них также не могли рассчитывать.

— Асхат Тагыберген сегодня принес победу, значит ли это, что он приблизился к основному составу?

— Ему нужно набрать форму, так как он долго не играл. На его позиции сейчас выступают футболисты в хорошем игровом тонусе. Асхат старается, работает. На мой взгляд, когда ты стараешься, делаешь свою работу, то ты становишься ближе к основному составу.

— Часто в заявке видим молодых футболистов Султан Сагнаев, Мади Жакипбаев, Владислав Прокопенко, сегодня Виктор Пронь. Получат ли они свой шанс, исходя из напряженного графика?

— Если бы молодые были бы сегодня в Астане, а не в сборной, они бы свой шанс получили. Думаю, что Прокопенко мог бы сегодня сыграть в стартовом составе.

— «Ордабасы» сегодня не показала игру команды, занимающей третье место. На ваш взгляд кто заслуживает место в тройке — «Ордабасы», «Тобол» или «Иртыш»?

— Я не хочу давать оценку другим командам. Сейчас «Ордабасы» идет на третьем месте в турнирной таблице с отрывом от четвертого, поэтому как можно говорить о том, что это незаслуженно.

— Наверно, этот вопрос уже надоел, но все же. Когда мы увидим Марина Томасова?

— Я надеюсь, что он уже сможет сыграть с «Актобе».

— Впереди еще третий круг. Что может помешать «Астане» стать чемпионом?

— Я думаю, что только сама «Астана». Понятно, что на команду, которая играет в еврокубках, выпадает двойная нагрузка. Сейчас наступил момент, когда игроки должны понять, что в футболе все возможно.

Все большие команды играют через каждые три дня. Я задавал подобный вопрос экс-тренеру «Барселоны» Кройфу (голландец Йохан Кройф тренировал «Барсу» с 1988 по 1996 год, умер 24 марта 2016 года — прим.Vesti.kz). Он мне ответил, что у футболистов всегда должна быть мотивация на победу. И если он хочет выиграть, то он нужен команде. Надеюсь, что мои футболисты докажут, что могут играть в таком ритме.

Нас сейчас ждет длинный перелет в Шотландию, пятичасовая разница, поэтому мы попросили «Актобе» перенести матч на день раньше, обратились к «Окжетпесу» о переносе матча на резервный день. Думаю, что это тяжело, но сильные футболисты всегда должны хотеть играть и выигрывать. Если у нас не получится, то тогда будем искать проблемы и их решения.

Отметим, что «Астана» имеет в своем активе 54 очка и лидирует в турнирной таблице КПЛ, опережая «Кайрат» на семь баллов.