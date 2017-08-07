Мата: Популярность футбола провоцирует такие сделки, как переход Неймара
СКОПЬЕ, 7 августа. /ТАСС/. Приток больших денег в футбол и осуществление таких сделок, как переход Неймара в «Пари Сен-Жермен», обусловлены огромной популярностью игры в мире. Такое мнение на
пресс-конференции перед матчем за Суперкубок УЕФА высказал полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата.
Бразильский нападающий Неймар, с 2013 года выступавший за испанскую «Барселону», на прошлой неделе подписал пятилетний контракт с французским «Пари Сен-Жермен». В этот же день было объявлено, что 25-летний форвард выкупил у испанского клуба свой контракт за €222 млн.
«Вливание больших денег в футбол обусловлено его огромной популярностью. Футбол — это давно не просто игра, которую мы любим, он выполняет в том числе и огромную социальную роль. Неудивительно, что суммы инвестиций в игру растут с каждым годом. Популярность футбола провоцирует такие сделки, как переход Неймара», — сказал Мата.
Матч за Суперкубок УЕФА пройдет 8 августа в Скопье. «Реал» в сезоне-2016/17 стал победителем Лиги чемпионов, «Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу Европы.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter