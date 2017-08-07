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7 августа 2017, 18:58 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Мата: Популярность футбола провоцирует такие сделки, как переход Неймара

СКОПЬЕ, 7 августа. /ТАСС/. Приток больших денег в футбол и осуществление таких сделок, как переход Неймара в «Пари Сен-Жермен», обусловлены огромной популярностью игры в мире. Такое мнение на пресс-конференции перед матчем за Суперкубок УЕФА высказал полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата.

Бразильский нападающий Неймар, с 2013 года выступавший за испанскую «Барселону», на прошлой неделе подписал пятилетний контракт с французским «Пари Сен-Жермен». В этот же день было объявлено, что 25-летний форвард выкупил у испанского клуба свой контракт за €222 млн.

«Вливание больших денег в футбол обусловлено его огромной популярностью. Футбол — это давно не просто игра, которую мы любим, он выполняет в том числе и огромную социальную роль. Неудивительно, что суммы инвестиций в игру растут с каждым годом. Популярность футбола провоцирует такие сделки, как переход Неймара», — сказал Мата.

Матч за Суперкубок УЕФА пройдет 8 августа в Скопье. «Реал» в сезоне-2016/17 стал победителем Лиги чемпионов, «Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу Европы.

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Новости Зарубежного футбола

Моуринью: «Манчестер Юнайтед» готов побороться за Бэйла, если он не будет нужен «Реалу»

Моуринью: «Манчестер Юнайтед» готов побороться за Бэйла, если он не будет нужен «Реалу»

СКОПЬЕ, 7 августа. /ТАСС/. Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» готов побороться за полузащитника испанского «Реала» Гарета Бэйла, если он не будет входить в планы мадридского клуба. Об этом на пресс-конференции перед матчем за Суперкубок УЕФА заявил главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.
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