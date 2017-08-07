Мата: Популярность футбола провоцирует такие сделки, как переход Неймара

Бразильский нападающий Неймар, с 2013 года выступавший за испанскую «Барселону», на прошлой неделе подписал пятилетний контракт с французским «Пари Сен-Жермен». В этот же день было объявлено, что 25-летний форвард выкупил у испанского клуба свой контракт за €222 млн.

«Вливание больших денег в футбол обусловлено его огромной популярностью. Футбол — это давно не просто игра, которую мы любим, он выполняет в том числе и огромную социальную роль. Неудивительно, что суммы инвестиций в игру растут с каждым годом. Популярность футбола провоцирует такие сделки, как переход Неймара», — сказал Мата.

Матч за Суперкубок УЕФА пройдет 8 августа в Скопье. «Реал» в сезоне-2016/17 стал победителем Лиги чемпионов, «Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу Европы.