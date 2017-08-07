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7 августа 2017, 18:17 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Снейдер подписал контракт с «Ниццей» и взял 10-й номер

Полузащитник Уэсли Снейдер официально стал игроком «Ниццы». 33-летний нидерландский футболист прошёл медосмотр и подписал контракт с французским клубом.

Детали соглашения не разглашаются. Снейдер будет выступать за «Ниццу» под 10-м номером.

Ранее Снейдер расторг контракт с «Галатасараем» по обоюдному согласию сторон. Хавбек выступал за турецкий клуб с января 2013 года. Он дважды выиграл с «Галатасараем» чемпионат Турции и по три раза — Кубок и Суперкубок страны.

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