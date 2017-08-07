Снейдер подписал контракт с «Ниццей» и взял 10-й номер

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Hello <a href="https://twitter.com/sneijder101010">@sneijder101010</a> ! <a href="https://t.co/8UZP90nN4R">pic.twitter.com/8UZP90nN4R</a></p>— OGC Nice ???? (@ogcnice_eng) <a href="https://twitter.com/ogcnice_eng/status/894562002823204864">7 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Детали соглашения не разглашаются. Снейдер будет выступать за «Ниццу» под 10-м номером.



Ранее Снейдер расторг контракт с «Галатасараем» по обоюдному согласию сторон. Хавбек выступал за турецкий клуб с января 2013 года. Он дважды выиграл с «Галатасараем» чемпионат Турции и по три раза — Кубок и Суперкубок страны.