Снейдер подписал контракт с «Ниццей» и взял 10-й номер
Полузащитник Уэсли Снейдер официально стал игроком «Ниццы». 33-летний нидерландский футболист прошёл медосмотр и подписал контракт с французским клубом.
Детали соглашения не разглашаются. Снейдер будет выступать за «Ниццу» под 10-м номером.
Ранее Снейдер расторг контракт с «Галатасараем» по обоюдному согласию сторон. Хавбек выступал за турецкий клуб с января 2013 года. Он дважды выиграл с «Галатасараем» чемпионат Турции и по три раза — Кубок и Суперкубок страны.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter