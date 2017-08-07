«Ницца» объявила о подписании контракта с голландским футболистом Снейдером

Срок соглашения с 33-летним игроком не разглашается.

Снейдер является рекордсменом сборной Нидерландов по количеству проведенных за национальную команду матчей (131). Он становился серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира, бронзовым призером чемпионата Европы.

В прошедшем сезоне голландец провел 33 матча за «Галатасарай», в которых забил пять мячей и сделал 17 результативных передач. Снейдер становился чемпионом Италии (2010) и победителем Лиги чемпионов в составе итальянского «Интера» (2010), чемпионом Испании в составе мадридского «Реала» (2008), чемпионом Нидерландов в составе амстердамского «Аякса» (2004, 2005), двукратным чемпионом Турции в составе «Галатасарая» (2013, 2015).