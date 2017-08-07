Кафу: На месте Неймара я бы тоже перешёл в ПСЖ, это шанс стать № 1 в мире
Двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Кафу поддержал своего соотечественника нападающего Неймара в связи с его выбором перейти из «Барселоны» в «ПСЖ».
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Всё, что происходит в его жизни, абсолютно нормально. Он лучший игрок в мире, одна из самых больших звезд в мировом футболе, он заслуживает всего, что происходит в его жизни.
На месте Неймара я бы тоже перешёл в «ПСЖ», потому что это его шанс стать № 1, и у него будет реальный шанс стать лучшим игроком в мире. «ПСЖ» нужен идол и звезда, а Неймар прямо сейчас как раз тот идол и звезда. «ПСЖ» никогда не выигрывал Лигу чемпионов, и с Неймаром у них появится шанс это сделать. Он станет мужчиной.
Я не понимаю, почему возникает такая суета по поводу трансфера Неймара. Многие говорят, что он перешёл только
«ПСЖ» заключил с форвардом контракт, срок которого рассчитан на пять лет. Игроком «Барселоны» Неймар являлся с 2013 года. За
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