Кафу: На месте Неймара я бы тоже перешёл в ПСЖ, это шанс стать № 1 в мире

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«Всё, что происходит в его жизни, абсолютно нормально. Он лучший игрок в мире, одна из самых больших звезд в мировом футболе, он заслуживает всего, что происходит в его жизни.

На месте Неймара я бы тоже перешёл в «ПСЖ», потому что это его шанс стать № 1, и у него будет реальный шанс стать лучшим игроком в мире. «ПСЖ» нужен идол и звезда, а Неймар прямо сейчас как раз тот идол и звезда. «ПСЖ» никогда не выигрывал Лигу чемпионов, и с Неймаром у них появится шанс это сделать. Он станет мужчиной.

Я не понимаю, почему возникает такая суета по поводу трансфера Неймара. Многие говорят, что он перешёл только из-за денег. Поставьте себя на своё место. Вы бы отказались? Нет, конечно, вы бы этого не сделали, — цитирует Кафу Интернет-портал Goal.